Macron le respondió a Donald Trump por el anuncio de aranceles: "Las amenazas son inaceptables"

El presidente de Estados Unidos quiere aplicarle a Francia y otros 7 países de Europa aranceles, debido a su apoyo a Dinamarca en la defensa de Groenlandia.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, criticó este sábado las medidas anunciadas por Donald Trump, quien advirtió sobre la aplicación de aranceles a distintos países europeos que movilizaron poder militar en Groenlandia. Justo en un contexto en el que el presidente estadounidense pretende la anexión de la isla por razones de seguridad.

"Las amenazas arancelarias son inaceptables y no tienen cabida en este contexto. Los europeos responderemos de manera unida y coordinada si estas se confirmaran. Sabremos hacer respetar la soberanía europea", declaró el mandatario francés, en un mensaje en 'X' y en el que no cita explícitamente ni a Trump ni a Estados Unidos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EmmanuelMacron/status/2012599888412877147&partner=&hide_thread=false France is committed to the sovereignty and independence of nations, in Europe and elsewhere. This guides our choices. It underpins our commitment to the United Nations and to its Charter.



It is on this basis that we support, and will continue to support Ukraine… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 17, 2026 Macron adelantó que se reunirá con el resto de líderes europeos, sin concretar cuándo, en un intento de mostrar firmeza por parte de la Unión Europea ante el anuncio de Trump de imponer, a partir del 1 de febrero, un arancel del 10 % a todos los productos de ocho países europeos que han enviado tropas a Groenlandia, región que el presidente estadounidense desea anexionarse.

"Ninguna intimidación ni amenaza podrá influir en nosotros, ni en Ucrania, ni en Groenlandia, ni en ningún otro lugar del mundo cuando nos enfrentemos a situaciones de este tipo", alertó el presidente francés.

El mandatario recordó que Francia está "comprometida con la soberanía y la independencia de las naciones, tanto en Europa como en otros lugares". "Esto rige nuestras decisiones -agregó-. Es lo que fundamenta nuestro apego a las Naciones Unidas y a su Carta".