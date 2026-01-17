Donald Trump anunció aranceles contra 8 países europeos para presionar por Groenlandia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , anunció este sábado que impondrá aranceles del 10 % a todos los productos de ocho países europeos que han mandado tropas a Groenlandia , como medida de presión para que apoyen sus planes de anexionar la isla.

En un mensaje en la plataforma Truth Social, Trump indicó que la medida comenzará a regir a partir de febrero y que los aranceles subirán hasta un 25 % en junio y que se mantendrán en vigor hasta que se cierre un acuerdo "para la compra total y plena de Groenlandia " por parte de Washington.

En concreto, el mandatario amenazó con gravar las importaciones de Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia , Alemania , el Reino Unido, Países Bajos y Finlandia , quienes se han opuesto a su deseo de tomar la isla y han enviado tropas para reforzar la presencia militar en el territorio ante las amenazas de Washington.

Trump indicó que está dispuesto a "negociar de inmediato" con los países, a los que acusó de estar "poniendo en riesgo" todo lo que "Washington ha hecho por ellos".

Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, afirmó en Asunción (Paraguay) que coordina una "respuesta conjunta" de los 27 países frente a los aranceles anunciados por el líder estadounidense. "Lo que podemos decir es que la UE será siempre muy firme en la defensa del derecho internacional , sea donde sea, y, por supuesto, empezando por el territorio de los Estados miembros de la UE", señaló Costa, en una rueda de prensa con motivo de la firma del acuerdo comercial con el Mercosur.

El conflicto por Groenlandia

Las palabras de Trump llegan después de que Dinamarca, de quien depende el territorio autónomo de Groenlandia, anunciara un incremento inmediato de su presencia militar en la isla y la realización de maniobras, de cara a rebajar las inquietudes de Washington en torno a la seguridad de esa nación insular y la región ártica.

Francia, Alemania, Suecia, Noruega, Finlandia y Países Bajos se han sumado a la iniciativa con sus propios efectivos militares en la isla, codiciada por Trump con el argumento reforzar su "seguridad nacional" y de que caiga en manos de China o Rusia.

La Casa Blanca aseguró este jueves que estos movimientos no afectan "en absoluto" al objetivo de Trump de controlar Groenlandia, rica en metales preciosos y tierras raras.

El Gobierno danés ha insistido en la soberanía de la isla y rechazado las pretensiones de Washington, aunque se comprometió a la creación de un grupo de trabajo con el Gabinete de Trump para abordar las "discrepancias" sobre el tema.

protestas groenlandia

Protestas en Groenlandia

Mientras tanto, este sábado miles de personas se manifestaron este sábado en Nuuk, la capital de Groenlandia, para denunciar los intentos del presidente de Estados Unidos de adquirir el territorio, o anexionarlo a la fuerza, en una de las protestas más multitudinarias que ha vivido en su historia.

Los manifestantes, que en su mayoría portaban la bandera rojiblanca de Groenlandia, un emblema creado en 1982 pero que se ha convertido en los últimos días en una expresión de orgullo de la nacionalidad groenlandesa, gritaron durante la marcha que terminó en el consulado de EE.UU. en Nuuk, consignas contra las amenazas de Trump. Una marcha a la que se plegó hasta el primer ministro de Groenlandia, Jens Frederik Nielsen.