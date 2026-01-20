Javier Milei aterrizó en Davos y calienta motores: exposición, reuniones con empresarios y cumbre con Donald Trump

El presidente Javier Milei aterrizó este lunes en Suiza y ya se encuentra en la ciudad de Davos , donde participará de una nueva edición del Foro Económico Mundial . Un nuevo discurso en defensa del capitalismo y contra el "wokismo", reuniones con empresarios y el plato principal: un evento con líderes mundiales encabezado por Donald Trump , los principales puntos de la agenda del libertario.

En una Suiza al filo del anochecer (13.50 hora argentina), Milei posó junto a su pequeña comitiva integrada por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo; el canciller Pablo Quirno; y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

El grueso de la agenda del presidente comenzará este miércoles, pero antes tendrá un encuentro con Maurice Ostro, un empresario que se define como un "emprendedor serial" con especial foco en el rubro de las piedras preciosas, alimentos y logística aeronáutica.

Ostro, que se verá con el libertario a las 16.30 (hora argentina) mantiene varias organizaciones benéficas y se dedica al trabajo interreligioso desde lugares como la vicepresidencia del Consejo de Cristianos y Judíos o el Foro de Fes para Londres.

Al día siguiente, Milei iniciará la jornada a las 6.05 (hora argentina) con un breve saludo al presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin.

Diez minutos después, el jefe de Estado participará del “Country Strategy Dialogue on Argentina” (Diálogo de estrategia de país de Argentina), un encuentro que ya se realizó en ediciones anteriores del foro para explorar "los desafíos y oportunidades actuales del país, fomentar nuevas alianzas y facilitar el diálogo para impulsar el dinamismo y la resiliencia de la economía argentina", según define el sitio web de Davos.

El evento está pensado como un espacio para que diferentes líderes del sector privado interactúen con el Gobierno de Javier Milei y se interioricen con el conjunto de reformas y políticas que lleva adelante su gestión para "lograr el equilibrio fiscal, estabilizar la economía, modernizar el Estado y mejorar el entorno empresarial".

La reunión dará lugar a las 7.30 a un encuentro aún más exclusivo del presidente con CEO's de los principales Bancos Globales. Según trascendió, la lista incluye a Jamie Dimon, de JP Morgan Chase; Larry Fink, de BlackRock; David M. Solomon, de Goldman Sachs; Brian Moynihan, de Bank of America; Onur Genç, de BBVA, y Héctor Grisi, de Santander.

El esperado discurso

Luego, a las 11.30, el mandatario saludará al presidente Ejecutivo del Foro Económico Mundial, Børge Brende, y a las 11.45 brindará su discurso ante el auditorio del Foro Económico Mundial. En su última participación, el libertario dirigió todos los cañones contra la agenda "woke" e hizo una especial afrenta contra la ideología de género, cuyas "versiones más extremas" vinculó directamente con el abuso infantil.

"Cuando digo abusos no es un eufemismo, porque en sus versiones más extremas, la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Son pedófilos, por lo tanto, quiero saber quién avala esos comportamientos", disparó en uno de los pasajes de su discurso que generó el repudio de la comunidad LGBT en la Argentina.

De acuerdo al cronograma oficial, Milei expondrá tan solo una hora después de su par norteamericano, Donald Trump, y en su discurso se anticipan profundos elogios hacia el republicano luego de la intervención militar que ordenó sobre Venezuela. Además, siguiendo al estadounidense, el argentino ratificará su rechazo al multilateralismo y al globalismo en un contexto mundial revuelto por las medidas de la administración trumpista.

javier milei davos 1 En sus discursos previos, Javier Milei defendió al capitalismo y apuntó contra el "wokismo". EFE

Cumbre con Trump por la paz

Sin embargo, el evento más importante de la gira llegará el jueves, cuando Milei participe a las 6.30 de una ceremonia por la firma del Consejo de Paz, el organismo de alcance global ideado por el líder de Estados Unidos, Donald Trump, para resolver conflictos en el mundo.

"Es un honor para mí haber recibido la invitación para que la Argentina integre, como Miembro Fundador, el Board of Peace. Argentina siempre estará del lado de los países que luchan de frente contra el terrorismo, que defienden la vida y la propiedad, y que promueven la paz y la libertad. Es un honor para nosotros acompañarlos en tamaña responsabilidad", había manifestado Milei tras recibir la invitación.

El pasado septiembre, Donald Trump anunció un "plan integral para terminar el conflicto de Gaza", una hoja de ruta de 20 puntos diseñada por la Casa Blanca -que contó luego con el respaldo del Consejo de Seguridad de la ONU- para resolver el conflicto en medio oriente, pero también para establecer un nuevo organismo supranacional destinado a la intervención en conflictos globales y a administrar gobiernos de transición.

Trump y Milei

En su carta enviada a Javier Milei, el republicano aseguró que la entidad "reunirá a un distinguido grupo de naciones dispuestas a asumir la noble responsabilidad de construir una paz duradera", y adelantó que convocaría a sus "socios más comprometidos" para la tarea.

Según trascendió en medios internacionales, la invitación de Trump alcanzó a alrededor de 60 jefes de Estado, incluido a rivales geopolíticos como Vladimir Putin (Rusia), Xi Jinping (China) o mandatarios con los que ha tenido enfrentamientos como Lula da Silva (Brasil).

En total, la lista que trascendió también contiene a Albania, Australia, Austria, Bahréin, Bielorrusia, Canadá, Chipre, Egipto, Comisión Europea, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, India, Indonesia, Israel, Italia, Japón, Jordania, Kazajistán, Marruecos, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Omán, Pakistán, Paraguay, Polonia, Portugal, Qatar, Rumania, Arabia Saudita, Singapur, Eslovenia, Corea del Sur, España, Suecia, Suiza, Tailandia, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido, Ucrania, Uzbekistán y Vietnam.

Entrevistas internacionales y partida

Luego del evento, la agenda del presidente continuará con una serie de entrevistas mediáticas. La primera sería a las 8 con la agencia de noticias Bloomberg e inmediatamente después conversaría con la editora en jefe de The Economist, Zanny Minton Beddoes. Ambas actividades figuran como "a confirmar" en la agenda oficial.

Bajo ese mismo status, el cronograma de Milei también señala que luego podría mantener un encuentro con el CEO de Axiom Space, Jonathan Cirtain, una empresa que desarrolla infraestructura espacial comercial, incluyendo la primera estación espacial privada (Axiom Station) y trajes espaciales avanzados, además de ser el principal proveedor de servicios de vuelos espaciales tripulados a la Estación Espacial Internacional (EEI) para astronautas privados y de investigación.

Argentina viene de anunciar su participación en la misión Artemis II de la NASA para regresar a la Luna. En ese marco, la operación desplegará el microsatélite argentino Atenea de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae).

Al finalizar sus actividades, Milei y su comitiva partirán rumbo a la Argentina el jueves a las 13 y llegarán a la Ciudad de Buenos Aires el viernes a las 6, donde el mandatario retomará la agenda gubernamental con el ojo puesto en las sesiones extraordinarias que comenzarán el próximo 2 de febrero.