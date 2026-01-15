Donald Trump destacó que se levantó la pena de muerte contra el manifestante iraní condenado
El presidente de Estados Unidos hizo una publicación en su red social donde celebró la decisión del régimen de Irán.
Luego de que el miércoles se cerrara el espacio aéreo en Irán, en la mañana de este jueves comenzaron a reestablecerse los vuelos con destino a Teherán. Mientras tanto, el régimen se demostró "listo para la negociación, la diplomacia".
En medio de la preocupación por el joven Erfan Soltani, Donald Trump compartió en su red social Truth una noticia de la cadena estadounidense Fox News que "el manifestante iraní ya no será condenado a muerte tras las advertencias del presidente Trump. Lo mismo ocurre con otros". Tras esto, el presidente norteamericano escribió: "¡Buenas noticias! Ojalá continúen".
Los ministros de Asuntos Exteriores de Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, el Reino Unido y Estados Unidos se unieron en un comunicado conjunto donde manifestaron su estado de alarma por la gran cantidad de muertos y heridos reportados en medio de la crisis en Irán. En ese marco, los miembros del G7 repudiaron el uso de la violencia por parte de las fuerzas de seguridad contra los manifestantes.
En diálogo con la agencia Reuters, el presidente de los Estados Unidos habló sobre Reza Pahlavi, quien le pareció "muy agradable". Sin embargo, cuestionó si el opositor sería capaz de reunir el apoyo suficiente para eventualmente asumir el poder ante la posible caída del gobierno de Teherán. "Cualquier régimen puede fracasar", dijo Trump respecto al posible final del ayatolá. "Independientemente de si cae o no, será un período interesante", expresó en declaraciones citadas por The Guardian.
A las 17 (horario argentino), el Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá de urgencia para abordar la crisis en Irán. Desde el organismo dirigido por el secretario general António Guterres, expresaron estar "sumamente preocupados" no solo por la tensión que se vive entre el país y los Estados Unidos, sino "por las imágenes que están saliendo de manifestantes asesinados por la violencia en las manifestaciones".
El miércoles hubo tensión en Irán y se cerró su espacio aéreo ante la posibilidad de un ataque. Sin embargo, luego de cinco horas, se reestableció y en la madrugada se registraron algunos vuelos rumbo a Teherán. Así lo informó el sitio que sigue las operaciones aéreas, FlightRadar24.
"Parece muy simpático, pero no sé cómo se comportaría en su propio país. No sé si su país aceptaría su liderazgo, y desde luego, si lo hiciera, me parecería bien", afirmó el mandatario estadounidense. Además, se refirió al futuro del gobierno islámico liderado por Alí Jamenei: "Caiga o no, será un período interesante".
En medio de la escalada de tensión a raíz de un posible ataque de Estados Unidos, el espacio aéreo iraní se encuentra totalmente cerrado.
| EL ESPACIO AÉREO DE IRÁN ESTÁ COMPLETAMENTE VACÍO EN ESTE MOMENTO..COBERTURA DE @AlertaMundoNews. pic.twitter.com/ulUMcjROVT— Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) January 14, 2026
El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, dijo que no habrá ejecuciones en el país “hoy ni mañana”, y añadió que no podía confirmar lo que podría ocurrir el viernes.
Además, afirmó las protestas fueron pacíficas durante diez días y que las autoridades las “toleraron”, pero sostiene que más tarde se convirtieron en una “operación terrorista”.
| El senador estadounidense Lindsey Graham dice que "la ayuda está en camino" durante una reunión con el príncipe heredero iraní exiliado Reza Pahlavi. pic.twitter.com/iYt9SebUFY— Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) January 14, 2026
Luego de que el espacio aéreo sobre el país comenzara a despejarse, las autoridades aéreas de Irán emitieron un NOTAM (Notice to Airmen, o Aviso a los Aviadores o Misiones Aéreas), donde se cerró el espacio a todas las aeronaves, excepto a vuelos internacionales que tuvieran permisos previos.
En una conferencia de prensa brindada desde el Salón Oval de la Casa Blanca, el presidente estadounidense aseguró: “Nos han dicho que las matanzas en Irán están cesando, ya se han detenido”.
Además, habló sobre la posibilidad de que se realicen ejecuciones públicas con los detenidos tras las manifestaciones y comentó: “No hay ningún plan de ejecución. Lo averiguaremos”.
En unas protestas que ya acumulan, al menos 2000 muertos y 16.000 personas detenidas. Distintas organizaciones denuncian que los detenidos no tienen acceso a un abogado ni a un juicio justo.
Entre estos se encuentra, Erfan Soltani, de 26 años, fue arrestado el sábado después de la represión de las fuerzas de seguridad contra los manifestantes. Quién fue acusado de “hacer la guerra contra Dios” y ahora podría llegar a ser ejecutado.
Estados Unidos anunció una suspensión indefinida del procesamiento de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países, medida que entrará en vigor el 21 de enero de 2025.
La medida fue argumentada, ya que buscaría impedir el ingreso de extranjeros que potencialmente dependan de asistencia estatal.
Este miércoles, el Gobierno de Catar confirmó que la base aérea de Estados Unidos en Medio Oriente, ubicada en Doha, fue evacuada, en una medida que se tomó “en el marco de las tensiones que están teniendo lugar en la región”.
La Oficina Internacional de Medios de Comunicación de Catar expresó: “Tales medidas se están tomando en el marco de las tensiones que están teniendo lugar en la región”.
