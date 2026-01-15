Groenlandia: otro país de Europa se suma a los ejercicios militares ante los ojos de Donald Trump

Estonia ha señalado este jueves que está "contribuyendo" a la planificación de los ejercicios militares en Groenlandia, anunciados por Dinamarca junto a aliados europeos en medio de las reiteradas amenazas de Estados Unidos y Donald Trump de controlar el territorio autónomo danés, asegurando su disposición a desplegar tropas "si se solicita".

En el marco de la 'Operación Resistencia Ártica' anunciada por Copenhague para elevar la seguridad de Groenlandia, el ministro de Exteriores estonio, Margus Tsahkna, ha afirmado que Tallín está "contribuyendo" con los planes de ejercicios europeos conjuntos en Groenlandia y que "está lista para desplegar efectivos en el terreno si se solicita".

Dinamarca anunció una serie de ejercicios de vigilancia que implicará una presencia ampliada en la isla, operación a la que se han sumado Suecia, Noruega, Alemania y Francia, mientras que otras naciones europeas como España se han abierto a participar sin concretar su decisión.

Dinamarca defiende su soberanía sobre Groenlandia Las autoridades de Dinamarca hicieron el anuncio del refuerzo militar en Groenlandia poco antes de la reunión en la Casa Blanca con el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance y el secretario de Estado, Marco Rubio.