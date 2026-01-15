Groenlandia: otro país de Europa se suma a los ejercicios militares ante los ojos de Donald Trump
Estonia quiere desplegar tropas en Groenlandia y hará ejercicios junto a Suecia, Noruega, Alemania y Francia, como demostración ante Donald Trump.
Estonia ha señalado este jueves que está "contribuyendo" a la planificación de los ejercicios militares en Groenlandia, anunciados por Dinamarca junto a aliados europeos en medio de las reiteradas amenazas de Estados Unidos y Donald Trump de controlar el territorio autónomo danés, asegurando su disposición a desplegar tropas "si se solicita".
En el marco de la 'Operación Resistencia Ártica' anunciada por Copenhague para elevar la seguridad de Groenlandia, el ministro de Exteriores estonio, Margus Tsahkna, ha afirmado que Tallín está "contribuyendo" con los planes de ejercicios europeos conjuntos en Groenlandia y que "está lista para desplegar efectivos en el terreno si se solicita".
Dinamarca anunció una serie de ejercicios de vigilancia que implicará una presencia ampliada en la isla, operación a la que se han sumado Suecia, Noruega, Alemania y Francia, mientras que otras naciones europeas como España se han abierto a participar sin concretar su decisión.
Dinamarca defiende su soberanía sobre Groenlandia
Las autoridades de Dinamarca hicieron el anuncio del refuerzo militar en Groenlandia poco antes de la reunión en la Casa Blanca con el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance y el secretario de Estado, Marco Rubio.
La cita en Estados Unidos se saldó sin un acuerdo entre Estados Unidos y Dinamarca y constató el desencuentro con la Administración de Donald Trump, que insiste en tomar el control de Groenlandia aduciendo motivos de seguridad y la creciente presencia de China y Rusia en la región del Ártico. Dpa