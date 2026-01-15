Dinamarca y Groenlandia: Francia envía militares a la isla ante las amenazas de Estados Unidos

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, confirma el envío de militares de Francia a Groenlandia, potestad de Dinamarca.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, confirmó la participación de su país en la 'Operación Resistencia Ártica', después de que el Ejecutivo danés haya anunciado que sus Fuerzas Armadas ampliarán su presencia en la isla de Groenlandia en el marco del aumento de las tensiones con Estados Unidos por sus pretensiones de anexionarse este territorio semiautónomo de Dinamarca.

"A petición de Dinamarca, he decidido que Francia participe en los ejercicios conjuntos organizados por Dinamarca en Groenlandia, 'Operación Resistencia Ártica'", ha declarado en un escueto mensaje en redes sociales.

El jefe del Elíseo ha asegurado que "los primeros elementos militares franceses ya están en camino (y que) otros les seguirán", si bien no ha precisado el número de uniformados enviados ni los que pretende mandar.

Van a Groenlandia soldados de Suecia, Noruega y Alemania También han confirmado el envío de destacamentos militares a la isla los gobiernos de Suecia, Noruega y Alemania, cuyo Ejército desplegará un equipo de reconocimiento de trece efectivos en la capital groenlandesa, Nuuk, que participará en una misión que tendrá lugar entre el jueves y el sábado, según ha informado su Ministerio de Defensa.