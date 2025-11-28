Donald Trump comenzará "muy pronto" a "detener por tierra" a narcotraficantes

Donald Trump afirma que Estados Unidos hará operativos por tierra contra narcotraficantes que, para el estadounidense, son de Venezuela.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este jueves que "muy pronto" comenzarán las operaciones de las fuerzas norteamericanas para "detener por tierra" a los supuestamente "numerosos" narcotraficantes venezolanos, en el marco de las tensiones entre Washington y Caracas y de las especulaciones sobre una posible intervención militar de estadounidense en Venezuela.

"Probablemente os hayáis dado cuenta de que la gente no quiere hacer entregas por mar, y vamos a empezar a detenerlos también por tierra. Por tierra es más fácil, pero eso va a empezar muy pronto", ha afirmado el inquilino de la Casa Blanca en una conversación a distancia con militares de servicio con motivo del Día de Acción de Gracias.

Justo antes de estas palabras, Donald Trump ha reconocido a las tropas su labor. "Sois la columna vertebral del poder aéreo estadounidense", ha afirmado.

Donald Trump arenga a sus tropas "En las últimas semanas, habéis estado trabajando para disuadir a los narcotraficantes de Venezuela (...) de enviar sus venenos a Estados Unidos", ha ensalzado, alegando que "matan a cientos de miles de personas al año".

En este sentido, ha insistido en que "son muchos, por supuesto", pero ha destacado que "ya no llegan tantos por mar, como probablemente habréis notado", antes de cifrar en un 85 por ciento la estimación de supuestos transportes de droga por mar detenidos.