Live Blog Post

Donald Trump anunció que Estados Unidos decidirá qué petroleras entrarán a Venezuela y adelantó una inversión de U$100 mil millones

El presidente de Estados Unidos tuvo una reunión este viernes con ejecutivos del sector energético en la Casa Blanca. Al inicio, afirmó: "Vamos a tomar la decisión sobre qué compañías petroleras van a entrar", y sentenció: "Vamos a cerrar un acuerdo con las compañías; probablemente lo hagamos hoy o muy poco después".

Trump agregó que las petroleras negociarían directamente con Estados Unidos el acceso al petróleo venezolano, y no con el liderazgo venezolano. "El pueblo de los Estados Unidos va a ser uno de los grandes beneficiarios", indicó.

La invitación a China y Rusia

Por otra parte, el mandatario republicano también invitó a China y Rusia a comprar "todo el petróleo que necesiten" gestionado por Washington, y defendió que su Administración tome control de las ventas del crudo del país sudamericano porque de lo contrario "Moscú y Beijing lo hubieran hecho primero".

Una inversión proyectada de 100.000 millones de dólares

En la reunión, Trump adelantó que compañías petroleras invertirán unos 100.000 millones de dólares para revitalizar la industria petrolera de Venezuela. Lo dijo durante la reunión en la Casa Blanca con ejecutivos de empresas como Chevron, ExxonMobil, ConocoPhillips y la española Repsol, donde remarcó que se utilizará capital privado y no fondos públicos.

"Van a invertir su dinero, no el de nuestro Gobierno, pero sí nuestra protección", sostuvo Trump, al señalar que Washington brindará seguridad gubernamental a las compañías y decidirá qué firmas podrán ingresar al país. Sin embargo, medios estadounidenses indicaron que parte de la industria mantiene escepticismo por la incertidumbre política, los antecedentes de nacionalización y el bajo precio del crudo.