Dina Boluarte a punto de caer: irá al Congreso de Perú, en medio del debate por su destitución presidencial

El Gobierno de la presidenta Dina Boluarte se encuentra en su punto más frágil desde su llegada al poder. La mandataria de Perú enfrenta un pedido de vacancia (destitución) que será debatido este jueves en el Congreso, impulsado por la mayoría de las fuerzas políticas que hasta ahora habían sostenido su gestión.

La moción se basa en su presunta “incapacidad moral permanente” para enfrentar el crecimiento del crimen organizado, un problema que se ha agravado en los últimos meses y que, según los partidos opositores, el Ejecutivo no ha sabido controlar.

La crisis se desató tras el ataque armado que sufrió el popular grupo de cumbia Agua Marina el pasado domingo, mientras ofrecía un concierto en un local del Ejército peruano en Lima. Cuatro integrantes de la banda y un vendedor resultaron heridos, en un episodio que desató la indignación social y críticas masivas al Gobierno por su aparente pasividad frente a la violencia.

Ante la presión social y el temor a un estallido mayor, los partidos que hasta hace pocos días respaldaban a Boluarte comenzaron a replantear su apoyo. En una serie de reuniones de urgencia, fuerzas de diferentes signos políticos —desde el fujimorismo hasta sectores de izquierda— comunicaron su decisión de acompañar la moción de vacancia.

La propuesta fue presentada inicialmente por Renovación Popular, partido ultraconservador liderado por el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, y rápidamente recibió el respaldo de Fuerza Popular, de Keiko Fujimori, y Alianza para el Progreso, del gobernador César Acuña.

También se sumaron Acción Popular, Avanza País y diversas bancadas de izquierda e independientes. De este modo, el arco político que va desde la derecha hasta el progresismo parece coincidir en un punto: la necesidad de un “cambio de timón” para enfrentar la ola de criminalidad que golpea al país.

dina boluarte Congresistas en Lima exigen vacancia a la presidente Dina Boluarte por su incapacidad e inacción frente a la violencia en el país. X @AlertaNews24

Según los portavoces legislativos, el Gobierno de Boluarte se ha vuelto “inútil” y “incapaz”, y su destitución sería, afirman, una medida “por el bien del país”.

El proceso parlamentario y lo que puede venir

De acuerdo con analistas y medios locales, el apoyo a la vacancia podría superar los 120 votos de los 130 legisladores del Congreso unicameral peruano, un número más que suficiente para concretar la destitución.

El procedimiento exige que los partidos acuerden primero el texto final de la moción. Luego, el Congreso deberá votar si acepta debatirla. Si el planteo prospera, el presidente del Parlamento, José Jerí, citará a Boluarte o a su defensa legal para que se presente ante el pleno en un plazo máximo de tres días.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alertanews24/status/1976429720981184907?s=48&t=g7iWGz6zSbZB2KMiBqc5ig&partner=&hide_thread=false | URGENTE - CRISIS EN PERÚ: La congresista peruana Patricia Chirinos señala que la presidente peruana Dina Boluarte estaría pensando en refugiarse en la embajada de Brasil o Ecuador. pic.twitter.com/XJFPWOJ3RE — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 9, 2025

El proceso puede acelerarse si se alcanza una mayoría de 104 votos. Finalmente, para destituir a la presidenta se necesitan 87 votos favorables.

Si la vacancia se aprueba, Dina Boluarte se convertirá en la quinta mandataria peruana desde 2016 en dejar el cargo antes de concluir su mandato, sumándose a Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino y Pedro Castillo.

La historia política reciente del Perú vuelve así a colocarse en un terreno de incertidumbre, con un Congreso dividido, una población harta de la violencia y una presidenta que enfrenta, quizá, su último día en el poder.

EFE