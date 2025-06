Descubrimiento en Matemáticas: dan con una forma nueva de encontrar números primos

números matemáticas.jpg El descubrimiento en el mundo de los números fascina a los matemáticas. Foto EFE

Recientemente, Ono y dos de sus colegas -William Craig, matemático de la Academia Naval de Estados Unidos, y Jan-Willem van Ittersum, matemático de la Universidad de Colonia (Alemania)- identificaron un enfoque completamente nuevo para hallar números primos. "Hemos descrito una infinidad de nuevos criterios para determinar con exactitud el conjunto de números primos, todos muy diferentes de la premisa de que 'si no se puede factorizar, debe ser primo'", afirma Ono. Su estudio, publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), ofrece una infinidad de nuevas definiciones de lo que significa que los números sean primos, señala Ono.