Descubren dos antiguos carruajes en el Mausoleo del Emperador Qinshihuang, en China

Arqueólogos chinos descubrieron dos antiguos carruajes durante una nueva ronda de excavaciones en un foso funerario próximo al Mausoleo del Emperador Qinshihuang, ubicado en la provincia de Shaanxi, en el noroeste de China. El hallazgo fue realizado en el foso número 2 del Museo del Sitio del Mausoleo del Emperador Qinshihuang, según informaron los investigadores en una conferencia dedicada a la arqueología.

La excavación, llevada adelante por el museo en 2025, abarcó un área aproximada de 30 metros cuadrados. Además de los carruajes, los especialistas desenterraron 15 piezas de equipos de carros y caballos, junto con nueve armas, lo que refuerza la importancia militar y ritual del complejo funerario.

Cómo de pordujo el hallazgo en China Zhu Sihong, responsable del proyecto e investigador del museo, destacó que uno de los aspectos más relevantes del descubrimiento es que los carruajes fueron enterrados sin ruedas, una característica que no había sido confirmada previamente en esta sección del foso. Según explicó, este detalle sugiere que los vehículos tendrían un significado simbólico más que un uso funcional dentro del ejército subterráneo.

El foso número 2 cubre una superficie cercana a los 6.000 metros cuadrados y, de acuerdo con estudios preliminares, alberga más de 1.300 guerreros y caballos de terracota. Entre las figuras se encuentran carruajes, unidades de caballería, arqueros arrodillados y arqueros de pie, conformando una compleja representación de las fuerzas militares de la época.

Este sector es considerado uno de los más valiosos del yacimiento, ya que de allí provienen muchas de las figuras de terracota pintadas mejor conservadas descubiertas hasta el momento. Los colores y detalles permiten a los expertos profundizar en el conocimiento del arte y la organización militar de la dinastía Qin.