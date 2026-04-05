Cuánto costó el operativo de Estados Unidos para rescatar al piloto del F-15 en Irán
Tras el derribo del F-15 en Irán, Estados Unidos desplegó un enorme operativo militar para rescatar al tripulante. El costo mínimo superaría los USD 200 millones.
Luego del rescate del segundo tripulante del caza F-15 derribado por fuerzas iraníes en la madrugada del viernes, el medio estadounidense The Wall Street Journal informó que el costo mínimo del operativo podría rondar los 200 millones de dólares debido al inmenso despliegue que realizaron las fuerzas militares de los Estados Unidos.
El inmenso operativo para rescatar al soldado abordo del F-15
El caza McDonnell Douglas F-15E Strike Eagle de Estados Unidos fue derribado por fuerzas de Irán el jueves por la noche, en medio de la escalada militar en Medio Oriente que ya lleva más de un mes. Los dos tripulantes lograron eyectarse antes de que la aeronave impactara contra el suelo, y mientras uno de ellos fue rescatado pocas horas después, el segundo sin embargo quedó aislado en territorio iraní, lo que activó un amplio operativo de búsqueda.
El rescate se concretó durante la madrugada del viernes, cuando el militar fue localizado tras varias horas oculto en una zona montañosa. Para recuperarlo, Estados Unidos desplegó un complejo operativo de búsqueda y rescate que incluyó decenas de aeronaves, helicópteros, drones y fuerzas especiales que ingresaron en el área para intentar evacuarlo antes de que fuera capturado.
La misión se desarrolló en territorio hostil y bajo el riesgo de un enfrentamiento directo con fuerzas iraníes. Según trascendió, la CIA participó del operativo con tareas de inteligencia y maniobras de engaño destinadas a confundir a las autoridades iraníes sobre la ubicación del tripulante y el momento del rescate.
Finalmente, el militar fue extraído del lugar y trasladado fuera de Irán para recibir atención médica. El operativo fue confirmado por el presidente Donald Trump, quien destacó la coordinación entre las distintas agencias y calificó la misión como un rescate de alto riesgo en medio del conflicto entre ambos países.
El costo estimado del rescate
De acuerdo con la información brindada por The Wall Street Journal, durante el operativo de rescate se perdieron dos aviones especiales: un MC-130J y un HC - 130J utilizados por fuerzas especiales para infiltraciones y extracciones en territorio enemigo. Cada uno de esos aviones posee un valor de más de 100 millones de dólares, lo que implicaría pérdidas de por lo menos 200 millones de dólares sin tener en cuenta combustible, drones, helicópteros, personal ni el resto del despliegue militar.
Por otro lado, la agencia Reuters reportó que el rescate enfrentó una "feroz resistencia iraní", lo que desencadenó en que dos helicópteros Black Hawk fueran alcanzados por fuego de la Guardia Revolucionaria, y un avión de combate A-10 Warthog se estrellara en Kuwait tras ser impactado, aunque el piloto logró eyectarse a tiempo.
"El hecho de que hayamos podido llevar a cabo ambas operaciones, sin que un solo estadounidense resultara muerto o herido, demuestra una vez más que hemos logrado un dominio y una superioridad aérea abrumadores sobre los cielos iraníes", dijo el presidente Donald Trump al referirse al operativo de rescate en declaraciones posteriores.
Aunque el Departamento de Defensa de los Estados Unidos no difundió una cifra oficial sobre el costo total de la misión, los datos publicados por The Wall Street Journal permiten establecer un piso estimado del operativo. Solo la pérdida de dos aeronaves especiales utilizadas en el rescate (un MC-130J y un HC-130J) implicaría más de 200 millones de dólares, una cifra que no contempla el uso de cazas, drones, helicópteros, combustible, logística ni el despliegue de fuerzas especiales.
Por ese motivo, analistas militares consideran que el costo real del rescate del tripulante del McDonnell Douglas F-15E Strike Eagle derribado en Irán podría ser sensiblemente mayor.