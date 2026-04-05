Cuánto costó el operativo de Estados Unidos para rescatar al piloto del F-15 en Irán

Tras el derribo del F-15 en Irán, Estados Unidos desplegó un enorme operativo militar para rescatar al tripulante. El costo mínimo superaría los USD 200 millones.

Luego del rescate del segundo tripulante del caza F-15 derribado por fuerzas iraníes en la madrugada del viernes, el medio estadounidense The Wall Street Journal informó que el costo mínimo del operativo podría rondar los 200 millones de dólares debido al inmenso despliegue que realizaron las fuerzas militares de los Estados Unidos.

estados unidos operativo de rescate soldado F-15 X: Comando Central de los Estados Unidos El inmenso operativo para rescatar al soldado abordo del F-15 El caza McDonnell Douglas F-15E Strike Eagle de Estados Unidos fue derribado por fuerzas de Irán el jueves por la noche, en medio de la escalada militar en Medio Oriente que ya lleva más de un mes. Los dos tripulantes lograron eyectarse antes de que la aeronave impactara contra el suelo, y mientras uno de ellos fue rescatado pocas horas después, el segundo sin embargo quedó aislado en territorio iraní, lo que activó un amplio operativo de búsqueda.

El rescate se concretó durante la madrugada del viernes, cuando el militar fue localizado tras varias horas oculto en una zona montañosa. Para recuperarlo, Estados Unidos desplegó un complejo operativo de búsqueda y rescate que incluyó decenas de aeronaves, helicópteros, drones y fuerzas especiales que ingresaron en el área para intentar evacuarlo antes de que fuera capturado.

cazas aviones Estados Unidos U S Air Force Tres aviones de Estados Unidos, cazas como los de la imagen, fueron derribados por Kuwait. Foto US Air Force La misión se desarrolló en territorio hostil y bajo el riesgo de un enfrentamiento directo con fuerzas iraníes. Según trascendió, la CIA participó del operativo con tareas de inteligencia y maniobras de engaño destinadas a confundir a las autoridades iraníes sobre la ubicación del tripulante y el momento del rescate.

Finalmente, el militar fue extraído del lugar y trasladado fuera de Irán para recibir atención médica. El operativo fue confirmado por el presidente Donald Trump, quien destacó la coordinación entre las distintas agencias y calificó la misión como un rescate de alto riesgo en medio del conflicto entre ambos países.