Cielo rojo en Australia: el fenómeno que dejó escenas "apocalípticas"

Durante la tarde del sábado, el cielo del noroeste de Australia adquirió un color rojizo que desconcertó a miles de personas. La escena, ampliamente difundida en redes sociales, ocurrió en el contexto del ciclón Narelle, una tormenta de categoría 3 que afecta a la región.

Las imágenes compartidas por los habitantes mostraron un paisaje inusual, donde la luz solar quedó completamente alterada, generando un ambiente visual impactante.

Especialistas explicaron que el fenómeno se produjo por la combinación de fuertes ráfagas de viento —que superaron los 200 km/h— y la presencia de polvo con alto contenido de óxido de hierro.

Este material fue levantado desde la superficie y quedó suspendido en la atmósfera, modificando la forma en que la luz del sol atraviesa el aire. Lo que tuvo como resultado un cielo completamente teñido de rojo , generando una escena poco habitual.

El fenómeno tuvo consecuencias directas en distintas localidades, especialmente en Shark Bay. Allí, los vecinos reportaron cortes de energía eléctrica y daños en infraestructuras.

Cielo rojo Australia (2) X

Además, varios habitantes señalaron que el sol desapareció repentinamente y que las condiciones del aire dificultaron la respiración. En redes sociales, muchos usuarios describieron la escena como “apocalíptica”, reflejando el asombro y la preocupación que generó el evento.

El fenómeno atravesó el país desde Queensland, cruzando el norte, y luego volvió a intensificarse en la región occidental. Antes de su llegada a territorio australiano, Narelle alcanzó la categoría 4, lo que implica un alto nivel de peligrosidad debido a la intensidad de sus vientos.