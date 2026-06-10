Choque de versiones en Medio Oriente: Estados Unidos contradice a Irán y niega que Ormuz esté cerrado

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Washington negó el cierre del estrecho de Ormuz anunciado por Irán

Estados Unidos negó este miércoles que el estrecho de Ormuz esté cerrado, como aseguró Irán poco después de que Washington iniciara una nueva oleada de ataques en el mayor pico de tensión desde que se firmara el alto el fuego el 8 de abril.

"Esta noche, los buques comerciales continúan transitando hacia el interior y el exterior del estrecho de Ormuz", aseguró el Comando Central de EE.UU. (Centcom) en un breve comunicado.

El Ejército de Irán había advertido de que dispararía contra todo tipo de embarcaciones si trataban de cruzar el estrecho, por lo que declaró cerrado este punto clave para el comercio global de crudo.

Incluso la Guardia Revolucionaria publicó un mensaje, recogido por Tasnim, en el que aseguró haber disparado contra dos barcos que intentaron cruzar Ormuz.

"Fuentes mediáticas iraníes afirman que Irán ha atacado un buque de guerra estadounidense en el estrecho de Ormuz. FALSO.", publicó Centcom en su red social de X.