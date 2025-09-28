Brutal tiroteo e incendio en una iglesia mormona en Michigan: varios heridos y el tirador abatido

El incendio de esta iglesia mormona en Grand Blanc, Michigan, se dio al día siguiente de la muerte de su líder, Russell Nelson.

Estados Unidos atraviesa otro hecho conmocionante. arias personas resultaron heridas este domingo en un tiroteo ocurrido en una iglesia mormona en Grand Blanc, Michigan. La policía local confirmó que el tirador fue abatido y que el edificio religioso se incendió.

¿Cómo ocurrió el ataque? El incidente se registró cerca de las 11 de la mañana en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Según reportes de medios locales, el agresor primero estrelló su camioneta contra la iglesia y luego ingresó al lugar para disparar e incendiar el templo.

El Departamento de Policía de Grand Blanc informó que hay "varias víctimas" y que el tirador fue abatido, aunque no precisó quién neutralizó al atacante ni el estado de salud de los heridos. La policía aseguró que "No hay ninguna amenaza para el público en este momento".

La respuesta de las autoridades federales Ante la gravedad del ataque, las agencias federales de Estados Unidos enviaron personal a la escena. La Fiscal General, Pamela Bondi, calificó el hecho como "terrible" y "escalofriante", y confirmó que agentes del FBI y de la ATFHQ (Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos) se dirigían al lugar.