Biocombustibles vs. energía solar: por qué el debate sobre eficiencia es más complejo

Hay un viejo adagio en el mundo de la burocracia y la planificación: "El papel lo aguanta todo". Hoy, en la era digital, podríamos actualizarlo con "El teclado (y las hojas de cálculo) aguantan cualquier cosa". En este sentido, circularon gráficos virales que comparan la eficiencia del uso del suelo entre los biocombustibles y la energía solar.

La premisa visual es seductora por su simpleza, ya que una hectárea de paneles solares produce muchísima más energía útil que una hectárea de maíz o caña de azúcar para etanol. La conclusión implícita es que deberíamos dejar de cultivar combustible y empezar a "sembrar" paneles.

Sin embargo, esta visión es un ejemplo de tecnocracia de laboratorio que ignora cómo funciona el mundo real. No existen soluciones mágicas y la energía no es solo una cuestión de física o termodinámica; es un sistema complejo de economía, geopolítica e infraestructura industrial. Resolver el problema energético mirando solo una variable es la receta perfecta para el desastre.

Para entender por qué no podemos simplemente "cambiar" cultivos por paneles, primero debemos entender qué son y de dónde vienen estas tecnologías. La gente a menudo olvida la materialidad de las cosas.

El biocombustible es, esencialmente, energía solar empaquetada por la naturaleza. El agricultor planta una semilla de maíz, caña o soja. Mediante la fotosíntesis, la planta captura CO2 y luz solar y luego, esa biomasa se fermenta y destila en un proceso químico básico conocido desde la antigüedad para crear alcohol.

Es un ciclo biológico. Se produce localmente, utiliza maquinaria que ya existe como tractores o cosechadoras, y mano de obra rural.

El Panel Solar: minería y alta industria

Un panel solar no crece de la tierra. Para fabricarlo, se necesita cuarzo de alta pureza. Y este se funde en hornos gigantescos a temperaturas extremas para obtener silicio. Luego, ese silicio debe ser purificado químicamente, cortado en láminas microscópicas, "dopado" con químicos para crear conductividad, y encapsulado en vidrio y aluminio.

Es un ciclo minero-industrial que requiere una cadena de suministro global inmensa, con fábricas de alta tecnología y procesos intensivos en energía.

La falacia de la "sustitución inmediata"

El error fundamental de estos análisis simplistas es asumir que el capital es fungible instantáneamente. Ignoran la realidad económica del agricultor y del sistema de transporte.

Imaginemos a un productor rural. Su tierra es su activo, y plantar es su gasto operativo anual. Si le decimos "pon paneles solares porque es más eficiente", le pedimos que deje de ser agricultor para convertirse en gerente de una planta eléctrica. Cubrir una hectárea con maíz cuesta una fracción en semillas y diésel; cubrir esa misma hectárea con silicio, vidrio y acero requiere una inversión de capital de millones de dólares que ese agricultor no tiene. Además, está el problema del consumo.

El etanol es una solución de sustitución directa. Usted puede ponerlo hoy mismo en los coches que ya circulan por las carreteras. Aprovecha la infraestructura existente como los motores de combustión, las gasolineras y los camiones cisterna.

La energía solar, en cambio, requiere electricidad. Para que esa energía mueva el transporte, necesitamos cambiar todos los coches del mundo por vehículos eléctricos. Eso implica desechar una flota global de miles de millones de vehículos que todavía funcionan y fabricar otros nuevos. El costo económico y ambiental de esa sustitución de hardware es astronómico y el gráfico no lo muestra.

¿Quién nos vende la energía? Es la pregunta geopolítica

Aquí llegamos al punto más delicado, la soberanía. Cuando un país produce biocombustibles, confía en su tierra, su sol y su agua. El dinero circula internamente del conductor al agricultor local. Es una industria que fija población en el territorio y genera independencia.

Cuando apostamos todo a la electrificación solar masiva, cambiamos de proveedor. Hoy en día, la mayoría de la cadena de suministro solar, desde el refinado del polisilicio hasta el ensamblaje de los módulos, está dominada por China.

Cambiar hectáreas de cultivo por hectáreas de paneles es, en términos geopolíticos, cambiar una dependencia de la tierra propia por una dependencia tecnológica de una potencia extranjera. ¿Estamos dispuestos a transferir nuestra seguridad energética a una cadena de suministro que atraviesa medio mundo?

La realidad no cabe en un gráfico

Nadie niega la física: sí, un panel solar captura más fotones que una hoja de maíz. Pero la economía no se mueve solo por fotones, se mueve por costos, por logística y por seguridad.

Sugerir que podemos rediseñar la matriz energética mundial basándonos únicamente en la eficiencia del uso del suelo es de una ingenuidad peligrosa. Suma confusión y promete un futuro fácil que no existe. La transición energética será lenta, costosa y requerirá una mezcla de todas las tecnologías disponibles, no la elección de un "ganador" basado en una métrica aislada en una hoja de cálculo.

Seamos serios y dejemos de buscar magia y empecemos a gestionar la realidad.

Las cosas como son.

