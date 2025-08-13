Alarma en España: dos muertos, miles de evacuados y graves daños ambientales tras la ola de incendios

Un país en alerta. España enfrenta una de las olas de incendios más graves de los últimos años, con fuegos activos en al menos siete comunidades autónomas y una situación catalogada como de fase de preemergencia . Hasta el momento, se registran dos personas fallecidas , más de 5.500 evacuados y un daño ambiental significativo que incluye la destrucción de espacios naturales protegidos.

Las regiones más afectadas son Castilla y León, Galicia, Andalucía, Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura, donde las llamas avanzan sin control desde el pasado 3 de agosto, en medio de una intensa ola de calor que no da tregua. Las previsiones meteorológicas para los próximos días son desfavorables debido a la combinación de altas temperaturas y tormentas secas, que pueden originar nuevos focos.

El presidente Pedro Sánchez calificó la situación de "grave" y agradeció a través de la red social X el trabajo de los equipos de emergencia, pidiéndoles extremar la precaución en sus labores.

La primera persona fallecida fue un hombre de 50 años en Tres Cantos (Madrid), quien murió intentando rescatar a más de 20 caballos en un centro hípico . Sufrió quemaduras en el 98% de su cuerpo y falleció poco después, al igual que los animales. El incendio en esta localidad, que arrasó más de 1.500 hectáreas, fue controlado este miércoles.

La segunda víctima es un voluntario de 35 años que participaba en la extinción de un incendio en Nogarejas (Castilla y León), atrapado por dos frentes de fuego que se unieron repentinamente. En total, se reporta una decena de heridos, algunos en estado grave, incluyendo cuatro bomberos lesionados en Ourense (Galicia).

Mirá las imágenes de los incendios

Incendios En España

La investigación de los incendios en España

La ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, llamó a la "unidad y coordinación" frente a esta emergencia y confirmó que los incendios están bajo investigación. Según datos del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS), en lo que va de 2025 se han quemado 98.784 hectáreas, más del doble que en el mismo período de 2024.