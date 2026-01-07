Alarma por el traslado de un preso político argentino a una cárcel de máxima seguridad en Venezuela

En principio trascendió que se trataba del gendarme Nahuel Gallo, pero se confirmó que es el abogado argentino Germán Giuliani.

En un contexto de creciente presión internacional sobre el chavismo, Donald Trump intensificó sus reclamos hacia Delcy Rodríguez para que el gobierno interino venezolano comience a desactivar parte del entramado represivo del régimen. En paralelo a esas gestiones, abogados especializados en derechos humanos que intervienen en la liberación de presos políticos encendieron nuevas alarmas sobre la situación del gendarme argentino Nahuel Gallo.

Según informaron este miércoles, Gallo habría sido trasladado en las últimas horas desde la cárcel de El Rodeo, donde permanecía detenido desde hace varios meses, hacia otro establecimiento penitenciario de máxima seguridad. El cambio de lugar de detención se habría producido bajo imputaciones por delitos de extrema gravedad y en el marco de un traslado conjunto con otros detenidos considerados arbitrarios. De acuerdo con esta versión, el gendarme se encontraría actualmente en una situación de confinamiento estricto, lo que agrava su cuadro y genera preocupación entre sus defensores.

La información fue difundida por Zair Mundaray, un reconocido abogado penalista y exfiscal del Ministerio Público venezolano. No obstante, aseguran que el preso político argentino trasladado recientemente no sería Nahuel Gallo, sino Germán Giuliani, un abogado argentino que permanece bajo detención forzada desde el año pasado.

#ATENCIÓN El abogado argentino German Giulianni quien se encuentra en situación de desaparición forzada, fue trasladado el 21 de diciembre de 2025 desde el Comando Antidrogas de la Guardia Nacional en Caracas, hacia el internado judicial Yare 2. Se encuentra secuestrado en… pic.twitter.com/7K2ISffOwm — Zair Mundaray (@MundarayZair) January 7, 2026 El propio Mundaray dio a conocer esta información este miércoles a través de sus redes sociales, en un mensaje que, según señaló, cuenta con el respaldo de otros abogados especializados en derechos humanos que siguen de cerca la situación de los detenidos políticos en Venezuela.

Por su parte, Nahuel Gallo fue detenido el 8 de diciembre de 2024, cuando ingresó a Venezuela desde Colombia con el objetivo de visitar a su pareja y a sus hijos, quienes en ese momento se encontraban en ese país y actualmente residen en la Argentina.