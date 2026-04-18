Al menos seis víctimas fatales tras un tiroteo en Kiev: el atacante fue abatido por la Policía

Al menos seis personas murieron y nueve resultaron heridas este sábado en un tiroteo ocurrido en Kiev , Ucrania , donde un hombre abrió fuego contra civiles en la vía pública y dentro de un supermercado. El agresor fue abatido por fuerzas especiales tras un operativo que incluyó la toma de rehenes.

El alcalde de la capital ucraniana, Vitali Klichkó, confirmó que una de las personas heridas falleció posteriormente, elevando la cifra de víctimas fatales. "Una mujer que estaba entre los diez hospitalizados con heridas también ha muerto. Su identidad ha sido establecida, la mujer tenía unos 30 años", señaló.

En tanto, el presidente Volodímir Zelenski había informado previamente que el ataque había dejado al menos cinco muertos y diez heridos, y expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas.

El hecho se registró en el distrito de Holosíiv, al sur de Kiev, donde el agresor abrió fuego contra personas en la calle y luego se atrincheró en un supermercado.

"Actualmente hay cinco muertes confirmadas. Mis condolencias a los familiares y seres queridos", había indicado Zelenski en un primer mensaje, antes de que se confirmara una nueva víctima fatal. Según las autoridades, durante la intervención policial el atacante tomó rehenes y disparó contra los agentes.

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El ministro del Interior de Ucrania, Igor Klimenko, informó que el atacante fue "neutralizado" por fuerzas especiales que irrumpieron en el lugar. "El autor del tiroteo en Kiev ha sido neutralizado durante la intervención", indicó, y agregó que previamente los negociadores intentaron establecer contacto con el agresor.

"Había tomado rehenes y disparó contra los agentes de la Policía durante la intervención. Antes de ello, los negociadores intentaron ponerse en contacto con él", precisó.

Investigación en curso

Zelenski aseguró que las autoridades trabajan para esclarecer lo ocurrido y determinar las circunstancias del ataque. "Todas las circunstancias están siendo investigadas", afirmó el mandatario, quien también indicó que ordenó a las autoridades brindar información verificada sobre el caso.

El episodio generó conmoción en la capital ucraniana, mientras continúan las tareas de investigación para reconstruir la secuencia del hecho.