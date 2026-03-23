Accidente fatal en Nueva York: dos muertos tras el choque de un avión de Air Canada con un camión de bomberos

Un vuelo procedente de Montreal colisionó contra un vehículo de emergencia tras aterrizar en Nueva York.

El Aeropuerto LaGuardia de Nueva York se encuentra bajo una parálisis operativa tras un grave accidente ocurrido la noche de este domingo. Un avión de la aerolínea Air Canada, que transportaba a 76 pasajeros y cuatro tripulantes, impactó contra un vehículo de bomberos en plena pista tras aterrizar. Según los últimos reportes de cadenas como CNN y NBC, el trágico evento resultó en la muerte del piloto y el copiloto de la aeronave.

Detalles del impacto y víctimas El accidente, que se registró aproximadamente a las 23:38 horas, provocó daños estructurales severos en el avión, particularmente en la sección del morro, que quedó completamente aplastada por la magnitud de la colisión.

NUEVA YORK EFE Además de las dos víctimas fatales entre la tripulación de mando, el balance de heridos asciende a 13 personas, quienes fueron trasladadas de urgencia a hospitales cercanos. Entre los afectados se encuentran:

11 pasajeros con lesiones de diversa consideración.

2 socorristas que se encontraban en el lugar del siniestro. Caos operativo en Nueva York A raíz del incidente, las autoridades aeroportuarias determinaron el cierre total de LaGuardia durante las primeras horas del lunes. Esta medida ha generado un efecto dominó en el transporte aéreo de la región:

Cancelaciones masivas: Todos los vuelos de salida programados para la mañana del lunes han sido cancelados o sufren retrasos indefinidos.

Colapso en seguridad: La situación se agrava por problemas preexistentes de financiamiento en la agencia de seguridad aeroportuaria, lo que ya generaba largas filas antes del siniestro.

Investigación en curso: Testigos en redes sociales han compartido imágenes que evidencian la gravedad del choque, mientras expertos de la FAA y la NTSB inician los peritajes para determinar por qué el vehículo de bomberos se encontraba en la trayectoria del avión. "Recibimos la alerta por un avión que había chocado contra un vehículo en plena pista", indicó un vocero del Departamento de Bomberos de la ciudad, confirmando la confusión inicial durante la emergencia.