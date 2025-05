Cómo es Annobón, la isla africana que pidió ser parte de Argentina: dictadura, crisis económica y solo 3 mil habitantes

Una llamativa solicitud sorprendió al Gobierno. Annobón, una isla africana perteneciente a Guinea Ecuatorial, pidió ser anexada a la Argentina. Su primer ministro viajó a Buenos Aires y mantuvo varios encuentros con funcionarios locales a quienes les llevó esta propuesta.

El motivo de esta solicitud tiene que ver con la crisis que atraviesa la isla, en la cual “no hay luz, no hay agua potable, y donde la educación y la sanidad prácticamente no existen”, según declaró Orlando Cartagena Lagar en diálogo con Infobae.

A su vez, en lo político, está bajo la dictadura de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, y el primer ministro denunció que Annobón sufre una opresión “terrible” por parte de Guinea Ecuatorial, más aún desde que se independizaron.

En la isla de Annobón, sus pocos habitantes sobreviven gracias a la pesca.

Cómo es la isla de Annobón

Esta isla es de tipo volcánica y tiene una superficie de 17 kilómetros cuadrados y queda en el océano Atlántico, al sur del archipiélago de Santo Tomé y Príncipe. Para ubicarse, está a 335 kilómetros de la costa de Gabón.

Si bien tiene entre 11.000 y 12.000 habitantes, la mayoría se exilió, por lo que solo 3 mil personas quedaron en la actualidad, de acuerdo a lo revelado por el primer ministro Cartagena Lagar. Ellas sobreviven gracias a la pesca y la agricultura. Finalmente, respecto al turismo, hay solo un hotel y la infraestructura es casi inexistente.