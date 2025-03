Libertad mundial: el lugar que ocupa Argentina con el primer Gobierno libertario

La prestigiosa ONG estadounidense Freedom House lanzó el 26 de febrero su informe anual "Freedom in the World 2025: The Uphill Battle to Safeguard Rights", un documento que, desde hace más de 50 años, mide el pulso de la libertad en el planeta. Con un monitoreo exhaustivo, clasifica a 210 países y territorios en tres categorías —libres, parcialmente libres y no libres— basándose en una escala de 0 a 100 que evalúa derechos políticos y libertades civiles.

En este contexto, surge una pregunta inevitable para los argentinos: ¿en qué lugar está la Argentina de Javier Milei? ¿Es el país un faro de libertad en una región que parece oscurecerse?

Freedom House: un termómetro global con autoridad

Fundada en 1941, Freedom House se ha consolidado como una voz autorizada en la defensa de la democracia y los derechos humanos. Su informe "Freedom in the World", publicado anualmente desde 1973, no es un simple ranking: es una herramienta utilizada por gobiernos, académicos, inversores y organizaciones internacionales para entender las tendencias globales en materia de libertad.

¿Cómo lo hacen? Su metodología combina análisis cualitativo y cuantitativo, evaluando 25 indicadores que van desde la transparencia electoral hasta la libertad de expresión, pasando por el respeto a las minorías y la independencia judicial. Cada país recibe una puntuación de 0 a 40 en derechos políticos y de 0 a 60 en libertades civiles, sumando un total que define su estatus.

Este rigor explica por qué sus datos son citados en foros como la ONU o el Congreso de Estados Unidos. En 2025, el informe advierte que el 43% de la población mundial vive en países "no libres", un recordatorio de que la lucha por la libertad sigue siendo, como dice su título, "una batalla cuesta arriba".

Argentina bajo el giro libertario de Milei

En el ranking de 2025, Argentina se posiciona como el tercer país más libre de Sudamérica, con un puntaje de 85 sobre 100, lo que la ubica en el puesto 52 a nivel mundial entre 210 analizados. Este dato marca un hito para un país que, bajo la gestión de Javier Milei, parece haber dado un volantazo hacia la libertad.

Desde su asunción el 10 de diciembre de 2023, el gobierno libertario ha impulsado medidas que resuenan con los criterios de Freedom House: reducción de regulaciones estatales, apertura económica y un discurso firme contra la censura. ¿Ejemplos concretos? La derogación de leyes restrictivas como la de alquileres en 2024 y el rechazo a políticas intervencionistas han sido celebrados por sectores que ven en Milei una ruptura con el pasado.

Comparado con gobiernos anteriores, el contraste es notable. Durante los años del kirchnerismo, especialmente bajo Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), Argentina oscilaba entre puntajes más bajos en el ranking de Freedom House. En 2015, por ejemplo, el país obtuvo 82 puntos, pero con señales de deterioro: la presión sobre la prensa independiente, como el hostigamiento al Grupo Clarín, y el uso político de la justicia erosionaron las libertades civiles.

En 2013, Reporteros Sin Fronteras denunció que Argentina había caído al puesto 54 en libertad de prensa, un reflejo de lo que Freedom House calificó como "tendencias autoritarias".

Bajo Milei, en cambio, el informe 2025 destaca avances en pluralismo y reducción de la burocracia estatal, aunque señala desafíos pendientes, como la polarización social y tensiones con sectores opositores.

Hispanoamérica: retrocesos y sombras autoritarias

Mientras Argentina sube en el escalafón, otros países de la región se hunden. Venezuela, bajo el régimen de Nicolás Maduro, es un caso paradigmático: con apenas 16 puntos en 2025, se mantiene como el país menos libre de Sudamérica, clasificado como "no libre".

La represión de protestas, el encarcelamiento de opositores y la censura mediática son solo la punta del iceberg. Cuba, con 12 puntos, y Nicaragua, con 19, completan el podio de los regímenes autoritarios, ambos gobernados por izquierdas que han consolidado el poder a costa de las libertades.

Chile y Uruguay, en cambio, lideran la región con 94 y 96 puntos respectivamente, clasificados como "libres". Sin embargo, incluso en estos bastiones democráticos, Freedom House advierte sobre retrocesos sutiles: en Chile, la inestabilidad post-estallido de 2019 y en Uruguay, debates sobre seguridad que podrían limitar derechos.

Bolivia, con Evo Morales aún influyente tras su salida en 2019, bajó a 66 puntos en 2025, entrando en la categoría de "parcialmente libre" por restricciones a la prensa y persecución política.

¿Un modelo en expansión o una excepción?

El caso argentino invita a reflexionar: ¿es Milei un anomalía en una región inclinada al autoritarismo? Sus políticas orientadas a la libertad económica, y su rechazo a organismos supranacionales han elevado el perfil de Argentina como un experimento libertario.

Sin embargo, el informe de Freedom House no es un cheque en blanco: señala que la inflación heredada y las protestas sociales podrían poner a prueba estos avances.

Comparado con el kirchnerismo, donde la Ley de Medios de 2009 intentó silenciar voces críticas, el gobierno actual ha propiciado la libertad de prensa -a pesar de no tener una buena relación con la misma-.

En el panorama global, Argentina supera a naciones como Estados Unidos (83 puntos) y Corea del Sur (84), afectadas por polarización y vigilancia digital, respectivamente. Pero el desafío sigue siendo consolidar estas ganancias.

Mientras Venezuela celebra elecciones fraudulentas —como las del 28 de julio del año pasado— y Colombia, bajo Gustavo Petro, cae a 81 puntos por tensiones con la oposición, Argentina emerge como un contrapeso.

La libertad no es un destino, sino un camino lleno de obstáculos. La Argentina de Milei ha escalado posiciones en el mapa de Freedom House, ofreciendo un respiro en una Hispanoamérica donde el autoritarismo gana terreno. Frente a los retrocesos de la izquierda regional, el país se planta como un recordatorio de que las ideas de apertura y pluralismo aún tienen fuerza. Queda por verse si este rumbo se profundizará o si, como advierte el informe, la batalla por los derechos seguirá siendo cuesta arriba.