Javier Milei ya había recomendado una criptos que tuvieron finales problemáticos

A las 19:01 del viernes pasado, el presidente de Argentina, Javier Milei, publicó un mensaje en su cuenta personal en X, en el que promocionaba el lanzamiento de una nueva criptomoneda llamada $LIBRA.

"La Argentina Liberal crece!!! Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. El mundo quiere invertir en Argentina. $LIBRA", publicó el mandatario libertario, que siempre fue un entusiasta de la tokenización de la economía.

El mensaje de Milei incluyó un link del emprendimiento, llamado "Viva la libertad project", una clara referencia al slogan del presidente argentino, que termina todos sus discursos gritando "Viva La Libertad Carajo" o VLLC.

Tras este aval, la capitalización de mercado de la criptomoneda llegó a trepar por encima de los US$4.000 millones, impulsada por unos 40.000 compradores, según los expertos.

Sin embargo, en apenas unas horas el valor de $LIBRA se desplomó. Ocurrió luego de que un pequeño grupo de billeteras digitales retirara cerca de US$90 millones, más del 80% del dinero circulante.

Pasada la medianoche en Argentina, Milei borró su publicación y posteó un nuevo mensaje en X, que decía:

"Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna. No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión (por eso he borrado el tweet)".

Sin embargo, su explicación no evitó que estallara un enorme escándalo político, cuyas dimensiones recién se están conociendo este lunes, tras el reinicio de las actividades en Argentina luego del fin de semana.

El presidente concedió este mismo lunes una entrevista al canal local TN en la que eludió su responsabilidad y defendió que él no promocionó la moneda, sino que difundió la información.

"Si vos vas al casino y perdés plata, ¿cuál es el reclamo, si vos sabías que tenía esas características?", dijo.

"Aquellos que participaron lo hicieron voluntariamente. Es un problema entre privados, porque acá el Estado no juega ningún rol", agregó Milei.

En BBC Mundo te contamos las tres principales claves detrás de lo que algunos han calificado de "megaestafa cripto".

1. Los implicados (y su relación con el presidente)

Uno de los principales impulsores del lanzamiento de $LIBRA es el empresario estadounidense Hayden Mark Davis, de Kelsen Ventures.

El domingo, Davis subió un comunicado y un video a sus redes sociales en los que dijo que es un asesor del presidente Milei y que está "trabajando con él y su equipo" en proyectos de tokenización de activos en Argentina.

El pasado 30 de enero el experto estadounidense se reunió con Milei en la Casa Rosada con el propósito de "acelerar el desarrollo tecnológico argentino y hacer de la Argentina una potencia tecnológica mundial", según señaló el propio presidente en un post que publicó tras el encuentro.

Davis aseguró que el "patrocinador principal" de $LIBRA es Julian Peh, un emprendedor tecnológico de Singapur fundador de KIP Protocol, quien también se reunió con Milei en octubre, y quien ha responsabilizado a Kelsen Ventures del fracaso de la nueva cripto.

Sobre $LIBRA, Davis señaló que "definitivamente el lanzamiento no salió como estaba planeado", pero negó una de las principales acusaciones que han surgido sobre el token, y es que se trató simplemente de una estafa a través de una maniobra conocida en inglés como rugpulling, en la que se crea una criptomoneda y se le da valor a través de inversores y promotores, solo para luego retirar todo el dinero.

Davis aseguró que volverá a darle "liquidez" a $LIBRA reinvirtiendo unos US$100 millones de fondos, incluyendo el dinero obtenido a través de los honorarios cobrados, y llamó a todas las plataformas de cripto que ofrecieron el token a hacer lo mismo.

En cuanto al repentino desplome del criptoactivo, responsabilizó al presidente por haberle quitado su apoyo al proyecto, restándole credibilidad.

"Sus socios habían conseguido su apoyo público en el lanzamiento y me habían asegurado que su respaldo continuo estaba garantizado", dijo.

Estos "socios" a los que mencionó serían Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, dos traders con los que Milei trabajó en el pasado, antes de pasar a la política.

Fuente de la imagen,Getty Images

Pie de foto,La jueza María Romilda Servini investigará si el presidente cometió algún delito penal.

2. El impacto político y legal

Apenas explotó el escándalo, sectores de la oposición presentaron tanto demandas judiciales contra el presidente como pedidos de que sea llevado a juicio político por su presunta participación en una "megaestafa".

Según la denuncia penal, que este lunes recayó en la jueza federal María Romilda Servini, Milei habría integrado una "asociación ilícita" que estafó "a más de 40.000 personas con pérdidas de más de 4.000 millones de dólares".

Servini, de 88 años, lleva lo que muchos consideran el juzgado más poderoso de Tribunales, ya que además de temas penales también es el único con competencia en asuntos electorales.

La jueza acumulará la demanda original con otras que se presentaron durante el fin de semana contra el presidente por los presuntos delitos de estafa, negociaciones incompatibles con la función pública y violación de la ley de Ética Pública.

En tanto, la coalición peronista-kirchernista Unión por la Patria y el socialismo anunciaron que avanzarán con un pedido de juicio político en el Congreso. La medida, que primero deberá ser analizada en comisión, requerirá la aprobación de dos tercios de los votos de la cámara de Diputados para avanzar.

Otro sector de la oposición informó que solicitará la creación de una comisión especial investigadora, para lo que se requiere mayoría simple.

"El presidente fue partícipe necesario de una estafa millonaria", declaró Itai Hagman, diputado de Unión por la Patria, a la radio AM750.

"Requiere una investigación profunda para saber qué se hizo con ese dinero, quiénes se beneficiaron, si ese dinero tiene que ver con la campaña electoral de La Libertad Avanza", sostuvo, en referencia al partido de Milei.

Por su parte, el gobierno, que negó de forma oficial cualquier vínculo con $LIBRA, tomó dos medidas ante el escándalo.

Por un lado, le dio "intervención de forma inmediata a la Oficina Anticorrupción (OA) para que determine si existió una conducta impropia por parte de algún miembro del Gobierno Nacional, incluido el propio Presidente", según se comunicó desde la cuenta de la Oficina del Presidente en X.

Por otra parte, Milei anunció la creación de una Unidad de Tareas de Investigación (UTI), que funcionará bajo la órbita de la Presidencia de la Nación (a cargo de Karina Milei, hermana y brazo derecho del mandatario) y tendrá la función de analizar el caso.

La UTI estará compuesta por representantes de organismos vinculados a los criptoactivos, actividades financieras y lavado de activos.

3. Los vínculos cripto de Milei

Hace mucho tiempo que Javier Milei se muestra partidario de las nuevas monedas digitales.

No es el único mandatario que las apoya. En 2021, El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en aceptar el bitcoin -la criptomoneda originaria- como moneda de curso legal, tras una ley impulsada por el presidente Nayib Bukele, a quien muchos encuentran parecidos con el líder de derecha argentino.

Sin embargo, el criptoactivo dejó de ser moneda oficial en enero de este año, en medio de negocaciones entre el país y el Fondo Monetario Internacional (FMI), que puso como una de las condiciones para otorgarle un préstamo a la nación centroamericana "mitigar los riesgos del bitcoin".

Donald Trump, otro presidente cercano a Milei, también es partidario de los criptoactivos, a punto tal de que lanzó su propia meme coin, el $TRUMP, el pasado 17 de enero, tres días antes de asumir la presidencia de Estados Unidos por segunda vez.

El lanzamiento generó un escándalo, ya que -como ocurre ahora con el $LIBRA- el token aumentó de precio un tiempo para luego desplomarse, según informó el diario The New York Times.

Esta no es la primera vez que Milei promociona un criptoactivo, y tampoco es la primera vez que dicho token termina envuelto en un escándalo.

En febrero de 2022, el entonces diputado nacional elogió en sus redes el activo digital de la empresa de videojuegos Vulcano, otro emprendimiento de Mauricio Novelli (hoy asociado con $LIBRA).

"Muy interesante el proyecto de vulcano game NFT gaming. Un diagrama económico sostenible en el tiempo a diferencia de la gran mayoría", expresó Milei.

Semanas después de su mensaje, el $VULC perdió todo su valor.

Ese mismo año, el economista libertario reconoció en una entrevista con Radio Con Vos que había cobrado para promocionar CoinX, una plataforma de inversión que terminaría siendo denunciada como una posible estafa piramidal.

"Tuve el placer de conocer las oficinas de CoinX World y su equipo. Están revolucionando la manera de inversión para ayudar a los argentinos a escapar de la inflación. Desde ya puedes simular tu inversión en pesos, dólares o criptomonedas y obtener una ganancia. Escríbanles CoinX World de parte mía así los asesoran con lo mejor", había escrito el entonces legislador en una publicación de Instagram.

Consultado sobre su responsabilidad ante quienes se habían sentido engañados, Milei dijo que no se trató de una estafa y que lo suyo solo fue "una opinión".

"El negocio estaba bien armado", aseguró al periodista Ernesto Tenembaum, afirmando que en este tipo de negocio nunca se puede garantizar la ganancia que se promete.