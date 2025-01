Accidente aéreo en Washington: había un controlador trabajando en dos posiciones de torre

Había un controlador de tráfico aéreo trabajando en dos posiciones de torre diferentes cuando un avión comercial de American Airlines y un helicóptero militar chocaron en el aire, en la noche del miércoles 29 de enero cerca del Aeropuerto Internacional Ronald Reagan, en Washington, Estados Unidos.

Según la fuente que dio la información, era habitual que una sola persona controle el tráfico de los aviones al mismo tiempo que el de los helicópteros.

El diario The New York Times, primer medio en dar esta información, dice que en un informe interno preliminar de la Administración Federal de Aviación se indicó que la cantidad de personal no era "normal para la hora del día y el volumen de tráfico".

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte apenas está comenzando su investigación y seguirá diferentes hipótesis sobre cuál es la causa del accidente aéreo.

Hasta el momento, se contaron 67 muertes por el accidente aéreo de Washington.