Nicolás Maduro "contra las cuerdas": ¿Salida pactada, arresto o conflicto armado?

La crisis política en Venezuela sigue generando incertidumbre en un contexto de máxima tensión. La reciente detención temporal (y su posterior liberación) de la dirigente opositora María Corina Machado, la postura crucial de las fuerzas armadas y las reacciones internacionales (incluida la del presidente electo estadounidense Donald Trump) han puesto sobre la mesa cuatro posibles escenarios sobre el futuro de Nicolás Maduro al frente del gobierno venezolano.

1. Negociación de un salvoconducto: la salida más probable

Una de las posibilidades más viables es que el líder chavista negocie un salvoconducto que le permita abandonar el poder sin enfrentar represalias legales o políticas inmediatas.

Este escenario ha sido sugerido por especialistas como Geoff Ramsey, exdirector para Venezuela de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), quien en diversas ocasiones ha enfatizado la necesidad de una salida pactada que garantice la estabilidad política y evite un mayor sufrimiento del pueblo venezolano.

De hecho, hasta último momento el Comando Con Venezuela, el equipo de transición de Edmundo González Urrutia, ha tendido el puente a Caracas para que el mandatario socialista “salga por la puerta grande”.

La negociación podría incluir garantías para Maduro y su entorno cercano, como asilo en un país aliado, siendo Cuba, Rusia o Irán los destinos más probables. Ciertamente, el caso del exdictador sirio, aliado de Venezuela, Bashar al-Ásad, quien se exilió en Moscú -pero muchos de sus subordinados quedaron en Alepo- resuena cada vez más en los pasillos del Palacio de Miraflores.

“Hoy el chavismo está más fracturado que nunca. Hay muchas internas, porque la realidad es que cada uno está viendo cómo salvarse el pellejo”, indicó en diálogo con MDZ, Adriana Flores Márquez, jefa del Comando Con Venezuela en Argentina. “Esto que pasó en Siria con la caída de la dictadura es un síntoma muy claro de que aquí no todo el mundo se va a salvar. Y lo más importante, que Nicolás Maduro, de irse del poder, no se los va a llevar a todos… Este tipo de cosas generan mucha más tensión dentro de ellos porque no saben en qué momento o por dónde puede venir la traición”, añadió.

“Venezuela está revuelta. Se esperan deserciones del régimen. La historia contemporánea del país está marcada por traidores y traicionados”, explicó por su parte la politóloga venezolana -radicada en Estados Unidos, Maibort Petit, en su cuenta de X en las últimas horas.

2. Detención y juicio

Otro escenario contempla que Maduro sea procesado judicialmente, ya sea en Venezuela, Estados Unidos o en una corte internacional.

La detención de María Corina Machado el 9 de enero generó una fuerte condena internacional.

Estados Unidos exigió que se respete “el derecho de María Corina Machado a hablar libremente”. “Hemos condenado y seguimos condenando públicamente a Maduro y a sus representantes por intentar intimidar a la oposición democrática”, declaró un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional citado por AFP.

Sin embargo, el respaldo más esperado provino del presidente electo Donald Trump. “La activista por la democracia venezolana María Corina Machado y el presidente electo González están expresando pacíficamente las voces y la VOLUNTAD del pueblo venezolano con cientos de miles de personas manifestándose contra el régimen. La gran comunidad venezolana-estadounidense en los Estados Unidos apoya abrumadoramente una Venezuela libre y me apoyó firmemente. ¡Estos luchadores por la libertad no deben sufrir daño y DEBEN permanecer SEGUROS y CON VIDA!”, indicó de manera contundente el dirigente republicano en su cuenta de Truth Social junto a imágenes de Machado y las movilizaciones.

Las palabras de Trump son un ultimátum a Maduro y su N.°2, el ministro del Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello. Ambos cuentan con un pedido de captura internacional por parte de la justicia estadounidense bajo cargos de narcotráfico.

Erik Prince, fundador de la empresa militar privada, Blackwater, ha insinuado en varias ocasiones que si la cúpula chavista no cede el poder, podría realizar una incursión exprés en territorio venezolano para capturar a Maduro y sus secuaces y llevarlos al banco de los acusados en el exterior.

En este contexto, tampoco se descarta que un golpe interno respaldado por sectores disidentes de las fuerzas armadas venezolanas lleven a la captura de Maduro.

“El tema de las Fuerzas Armadas es muy importante porque básicamente ese es su único apoyo. Imaginemos que el régimen es una mesa y las distintas patas han venido cayendo y queda una sola, que son las Fuerzas Militares”, explicó Flores Márquez describiendo que, sin embargo, en los centros de votación donde votaban los militares ganó Edmundo González. “Es un primer y muy importante síntoma de hacia dónde está yendo la dirección dentro de las Fuerzas Armadas”, indicó agregando que gran parte de las actas originales de votación que recolectó la oposición fueron resguardadas por los mismos militares.

“Esto ha venido teniendo como efecto que han venido metiendo presos a militares por la simple sospecha de sublevación”, indicó. “Hay mucho nerviosismo y hay mucha tensión dentro del régimen justamente por esta razón”, apuntó sobre el rol crucial de las fuerzas armadas en este contexto.

3. Asesinato: el desenlace violento

Aunque poco probable, no se descarta un escenario donde Maduro sea eliminado por sectores internos o externos.

La historia reciente de América Latina registra casos de caídas abruptas de líderes autoritarios mediante acciones violentas. Sin embargo, expertos subrayan que el aparato de seguridad que rodea a Maduro, incluido el papel de los servicios de inteligencia cubanos, hace que esta posibilidad sea remota.

El asesinato de un líder puede generar desestabilización y caos, pero también abrir la puerta a una transición rápida. No obstante, la oposición venezolana ha reiterado su compromiso con una transición pacífica, como mencionó recientemente Leopoldo López en una entrevista con CNN Español.

4. Resistencia armada: la apuesta de las milicias bolivarianas

Un cuarto escenario es que si bien la oposición logre tomar el poder, Maduro intente resistir apoyado por las milicias bolivarianas abriendo un complicado escenario social que, en caso de que se prolongue en el tiempo, podría tener los signos de una guerra civil.

Este modelo de defensa territorial ha sido promovido por el propio Maduro desde 2017, cuando declaró que las milicias son “una fuerza complementaria para garantizar la soberanía nacional”. Según cifras del chavismo, estas milicias cuentan con más de tres millones de miembros, aunque su capacidad real de acción ha sido cuestionada.

Futuro incierto

La detención de Machado ha desatado una ola de condenas en todo el mundo. La comunidad internacional, la movilización de la oposición interna y las divisiones dentro del propio chavismo definirán cuál de los escenarios descritos se concretará. Por ahora, lo único claro es que el tiempo de Nicolás Maduro en el poder parece estar contándose ya no en días, sino en horas.