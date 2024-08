Gabriel Boric no reconoce el trifundo de Nicolás Maduro en Venezuela: "Intentó cometer un fraude”

Si bien Chile no respaldó al principal opositor del régimen de Nicolás Maduro, el presidente Gabriel Boric aseguró no reconocer el triunfo autoproclamado del actual mandatario de Venezuela tras las irregulares elecciones que se llevaron adelante semanas atrás. Condenó la represión en las calles y aseguró que hubo un claro "intento de fraude".

Las tensiones en el país venezolano sólo han ido incrementando con el pasar de los días, mientras su jefe de Estado aún no muestra las actas que supuestamente confirmarían su victoria. Frente a esto, el presidente izquierdista reiteró que Chile solamente reconocerá aquellos resultados verificados por organismos internacionales independientes.

Boric no reconoce a ninguno de los candidatos para la presidencia de Venezuela.

Este miércoles, Boric disparó públicamente: "Personalmente, y esta es la postura del gobierno de Chile, no tengo dudas de que el régimen de Maduro ha intentado cometer un fraude, sino hubiesen mostrado las famosas actas", y luego cuestionó: "¿Por qué no lo han hecho? Si hubiesen ganado claramente las hubiesen mostrado".

"Además, están cometiendo graves violaciones a los derechos humanos, reprimiendo a la gente que se está manifestando e iniciando persecuciones penales que son irrisorias y que no serían aceptables en nuestro país ni en ningún país democrático contra liderazgos de la oposición. Esto lo digo independiente de la posición política que uno tenga. Acá hay principios que se deben defender a todo evento, independiente de las diferencias", arremetió.

Video: Boric no reconoce la "victoria" de Maduro

Esto se dio tras el encuentro que sostuvo con el presidente de Brasil, Lula da Silva, para la firma de un importante acuerdo entre ambos países para cooperar en actividades espaciales con fines pacíficos. El mandatario chileno no habría logrado convencer a su par de condenar con mayor fuerza el fraude electoral del madurismo.

Esto no quita que Chile está esperando resultados neutrales, y en el interin no reconocerá a ningún candidato venezolano. Así lo dio a entender el ministro de Exteriores de Chile, Alberto van Klaveren, quien explicó el martes que no respalda al excandidato Edmundo González como el ganador.

La idea es "no repetir la experiencia de Juan Guaidó", autoproclamado como presidente en 2019 y reconocido por parte de la comunidad internacional, incluida la Unión Europea. "Hay consenso en una gran parte de la comunidad internacional en no repetir la experiencia del 'presidente encargado' Juan Guaidó, básicamente porque no demostró ser efectiva y no produjo ningún cambio en Venezuela", declaró.