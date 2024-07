Nicolás Maduro desafía al mundo: "No me va a temblar el pulso para llamar a una nueva revolución"

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, lanzó una fuerte advertencia luego de que Estados Unidos informara que su "paciencia" se está "agotando" a la espera de los resultados reales tras las elecciones que dieron por ganador, según los datos del Gobierno, al chavista.

"Estamos aquí porque defendemos una causa y amamos una bandera. No vamos a caer en manos del fascismo ni de los criminales, ni del imperialismo ni de nadie", dijo desde el Palacio de Miraflores.

"No quisiéramos ir a otras formas de hacer revolución. Queremos continuar en el camino que Chávez trazó. Pero si el imperialismo norteamericano y los criminales fascistas me obligan, no me temblará el pulso para llamar al pueblo a una nueva revolución con otras características", desafió Nicolás Maduro en la cadena nacional brindada este miércoles.

A su vez, Nicolás Maduro vinculó a Héctor Guerrero Flores -alias 'Niño Guerrero'-, líder de la banda criminal transnacional 'Tren de Aragua', con las protestas desatadas en las últimas horas en contra del resultado electoral del domingo entregado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que lo ratificó como mandatario reelecto.



"El famoso 'Niño Guerrero' está en el sur de Caracas dirigiendo las operaciones, ahorita se está moviendo, está tratando de huir para Colombia", dijo el mandatario durante una rueda de prensa, en la que reiteró que la violencia generada en medio de las manifestaciones, registradas en varias regiones del país, forman parte de un golpe de Estado en su contra.



También aseguró que Estados Unidos envió a Guerrero a Venezuela para promover las manifestaciones, que se han suscitado de manera espontánea, especialmente luego de que la principal coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) asegurase que su candidato, Edmundo González Urrutia, ganó por amplio margen los comicios.

El resultado oficial de las elecciones ha sido cuestionado por opositores, organizaciones y buena parte de la comunidad internacional, que exigen la publicación de todas las actas, mientras que el antichavismo mayoritario asegura tener en su poder más del 80 % de estas, que dan la victoria -insiste- a su candidato, Edmundo González Urrutia, por amplio margen.



El ente electoral declaró ganador a Nicolás Maduro por poco más de 704.114 votos frente a González Urrutia, cuando faltaban por computar más de dos millones de votos -el 20 % de las actas de votación, cuyo cómputo todavía se desconoce- que podrían cambiar los resultados finales.



El Centro Carter, que participó como observador en los comicios, manifestó este martes que el proceso "no se adecuó" a los parámetros y estándares internacionales de integridad electoral, por lo que "no puede ser considerada como una elección democrática".