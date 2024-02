El estremecedor testimonio de un ciudadano chileno por los incendios forestales que afectan al país

Chile vive la peor tragedia natural desde el terremoto del 2010, con los devastadores incendios que azotan la región de Valparaíso, a 100 kilómetros al oeste de Santiago. El número de víctimas aumentó a 112, de las cuales solo 32 han podido ser identificadas. Desde el vecino país esperan que las condiciones climáticas de este día lunes se mantengan hasta el martes para facilitar las labores de extinción.

Rodrigo Oliver, periodista y director de Quinta Visión TV de la región de Valparaíso, habló con MDZ Radio 105.5 FM y contó cómo el país transita esta difícil situación y cómo pudo haberse producido. El oriundo de Chile admitió que "es una situación muy extraña y terrible. Es una tragedia para el país, nunca se había visto algo así en esta región".

"La verdad es que fue una cuestión muy rápida, pero ya desde hace un tiempo el cambio climático ha ido generando una cosa que los bomberos le llaman el fenómeno 30-30-30, que son temperaturas sobre los 30 grados, humedad y viento en condiciones similares, que tiene una posibilidad de que los incendios forestales se expandan. No se entiende la forma de cómo pudo suceder. La región está conectada por una carretera a Santiago, que es la ruta 61, y en esta carretera está el lago Peñuelas donde ahora hay agua y gente. Es una carretera de alto tráfico y desde los alrededores de allí partieron cuatro focos simultáneos en la mañana del viernes. Esto avanzó muy rápido, cruzó interiormente y llegó hasta el sector del Jardín Botánico", contó respecto de cómo empezaron a generarse los incendios.

Chile continúa con los focos de incendios.

Y continuó: "Ahí se produjo un caos, fue una cosa fulminante en la tarde del viernes, pero este fuego se expandió. Desde Viña del Mar está el camino troncal interior hasta Quilpué, hasta allí llegó el fuego. En esa zona se quemaron poblaciones que se construyeron hace 60 o 70 años, también se quemó parte del sector industrial el salto y se produjo un foco durante dos días. Fue horroroso en términos de que aún no se dimensiona el número de gente que falleció, hasta el momento se habla arriba de 112 fallecidos, gente que murió en su casa, en sus vehículos, tratando de salir del fuego del incendio. No funcionaron bien, al parecer, las comunicaciones porque se habían quemado cerca de 300 o 400 torres de alta tensión de transmisión de datos".

El periodista declaró que "en Chile estamos preparados para una cantidad de veces que hemos tenido terremotos, pero para los incendios no". Además sostuvo que "hay muchas sospechas de que aquí hubo intencionalidad, hay mucho pirómano en el mundo. Aquí hay gente también que tiene la cabeza muy mala y que le gusta el incendio, es una cosa horrorosa. Cuando esto esté claro vamos a ver si es verdad o no, pero sí hay una teoría de que aquí hay grupos de tres o cuatro personas que tiraron botellas con acelerante y eso produjo fuego en diferentes lados, también se dice que hay gente que anda en moto, pero no está claro".

Por último, Rodrigo Oliver comentó que "la tragedia es tremenda, y ahora son dos mundos. Viña del Mar, Reñaca, Las Conde, que son lugares donde la gente viene a a veranear, están funcionando igual. Los veraneantes no sabían o no querían darse por enterados que había toque de queda a las seis y no salían de las playas".

