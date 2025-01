Angelina Jolie y Brad Pitt llegan a un acuerdo de divorcio tras una agria batalla legal de ocho años

Angelina Jolie y Brad Pitt han llegado a un acuerdo de divorcio tras una batalla legal de ocho años, según informó el abogado de la actriz.

La pareja, que se casó en 2014 y tiene seis hijos, fue por muchos años una de las más destacadas de la industria del entretenimiento.

La prensa los apodó "Brangelina".

Jolie solicitó el divorcio en 2016, alegando "diferencias irreconciliables". Más tarde se supo, durante procedimientos judiciales separados, que había acusado a Pitt de haber abusado de ella y de dos de sus hijos en un avión privado ese mismo año.

Pitt negó las acusaciones y tras una investigación policial no fue imputado.

Sus abogados no han comentado públicamente sobre el acuerdo de divorcio.

El abogado de Jolie, James Simon, afirmó en una declaración a la revista People que su cliente se ha centrado en "encontrar la paz y la sanación para su familia" desde que comenzaron los procedimientos de divorcio.

"Esta es sólo una parte de un largo proceso que comenzó hace ocho años. Francamente, Angelina está agotada, pero se siente aliviada de que esta parte haya terminado", añadió.

Los términos del acuerdo no se han hecho públicos.

Cuando surgió la noticia de su separación en 2016, la pareja anunció en una declaración conjunta que se llevaría a cabo de forma privada, y ninguno de los dos ha hablado extensamente sobre su relación en los años transcurridos desde entonces.

Sin embargo, han surgido detalles en casos judiciales superpuestos que pintan una imagen de un divorcio agrio.

Jolie acusó a su ex marido de "librar una guerra vengativa", mientras que Pitt la acusó de intentar perjudicar sus negocios deliberadamente.

Aunque los abogados de Jolie han dicho que se ha llegado a un acuerdo de divorcio, no está claro si pondrá fin a una larga batalla legal entre la pareja por un viñedo en Francia que era propiedad de ambos.

La amarga disputa gira en torno al Chateau Miraval, una enorme propiedad que compraron juntos en 2008 por unos 25 millones de euros (US$26,3 millones) y donde celebraron su boda.

En 2022, Pitt acusó a Jolie de vender su participación en la propiedad al oligarca ruso Yuri Shefler, un magnate de la industria de bebidas que posee, entre otras marcas, el vodka Stolichnaya, sin su conocimiento para dañar deliberadamente su inversión en vinos. Chateau Miraval. Foto: Getty Images.

Fue a través de esos procedimientos que surgieron por primera vez las acusaciones de abuso de Jolie contra Pitt.

Acusaciones de abuso

Ella afirmó en documentos judiciales que él abusó física y emocionalmente de ella durante un viaje en un avión privado que la pareja hizo con sus hijos, que en ese momento tenían entre ocho y 15 años, en 2016.

Sus abogados afirmaron que Pitt agarró y empujó a Jolie durante un altercado físico, durante el cual se afirmó que Pitt también agredió a dos de sus hijos.

Pitt negó esas acusaciones y en 2021 se le concedió la custodia compartida de los niños después de una larga batalla judicial.

En junio, la hija de la pareja y la tercera mayor, Shiloh, presentó una petición a un tribunal de Los Ángeles para que eliminaran el nombre de Pitt de su apellido y pasaran a llamarse Shiloh Jolie.

Según reportes, otros dos hijos de la pareja han dejado de utilizar el nombre de Pitt. Jolie y Pitt fotografiados juntos en el estreno de El curioso caso de Benjamin Button en 2009. Foto: Reuters.

Al casarse, Pitt y Jolie eran dos de los nombres más lucrativos de Hollywood.

Según un informe de Forbes publicado poco después de que anunciaran su divorcio, la fortuna de la pareja se estimaba en US$400 millones.

Pitt y Jolie se conocieron en el set de la película de 2005 Sr. y Sra. Smith y su relación atrajo la atención de los medios internacionales.

Fue el segundo matrimonio de Pitt después de su relación con la estrella de Friends, Jennifer Aniston, mientras que fue tercero de Jolie, después de los actores Billy Bob Thornton y Jonny Lee Miller.

Jolie ha protagonizado Lara Croft: Tomb Raider, Changeling e Inocencia interrumpida. Su última película es una película biográfica titulada Maria, sobre la cantante de ópera Maria Callas.

La filmografía de Pitt incluye "Fight Club", "Once Upon a Time in Hollywood" y "Twelve Monkeys".