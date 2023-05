El deshielo global sería aún más serio de lo esperado

El hielo polar se desintegra. Es un hecho. A la vez, los seres humanos parecen no tomar nota de tal evidencia, que, incluso, podría estar siendo subestimada: la subida del nivel mar causada por la desintegración del hielo, podría ser peor que lo que se espera, generando una catástrofe global, una especie de apocalipsis.

Así lo revela una investigación publicada por Proceedings of the National Academy of Sciences, que denota las posibilidades de incremento en los cálculos de la crecida del nivel del mar.

Ocurre que un grupo de expertos analizó el deshielo en el glaciar Petermann de Groenlandia. Los profesionales, de varios países, hallaron que el deshielo es más pronunciado de lo que creía hasta ahora, "ya que el agua de mar penetra regularmente bajo este a una distancia considerable".

"El hecho es que el lugar donde el hielo se separa de la tierra y comienza a flotar en el océano se desplaza significativamente durante los ciclos de las mareas, lo que permite que el agua caliente del mar se filtre y provoque un deshielo acelerado", revela el estudio.

Enrico Ciraci es el científico principal del trabajo y, en declaraciones a Science Daily, dijo que "la línea de encalladura de Petermann migra entre 2 y 6 kilómetros a medida que suben y bajan las mareas".

"La visión tradicional de las líneas de tierra bajo los glaciares oceánicos era que no migraban durante los ciclos de las mareas ni experimentaban el deshielo", siguió.

No obstante, el grupo internacional de científicos refutó esta idea.

Eric Rignot, profesor de la Universidad de California, aportó que "lo que descubrimos es que el agua se extiende a lo largo de kilómetros bajo el glaciar", manifestó a Abc News.

"No solo unos metros, o unos 100 metros, sino kilómetros", recalcó.

Los científicos calculan que el ritmo de deshielo es de hasta 60-100 metros de hielo al año y temen que esta sitaución no se limite a un único glaciar.

Ap News también publicó, al respecto, a Eric Rignot, diciendo que "son malas noticias. Sabemos que las proyecciones actuales son demasiado conservadoras. Sabemos que les cuesta mucho igualar el récord actual de deshielo. Esta nueva consecuencia de la actividad de las mareas podría duplicar las previsiones de deshielo global".

Y continuó: "Si modelamos esta interacción del hielo y el océano con mayor precisión, la trayectoria del aumento del nivel del mar para el próximo siglo podría multiplicarse también por un factor. Así que es un gran problema".

Además, los especialistaa aclaran que "el derretimiento de glaciares en el Ártico podría tener efectos catastróficos en el resto del mundo, ya que se trata de una región que desempeña un papel capital en la regulación de las temperaturas globales", aporta Rt.

Pnas.org, Science Daily, Rt, AbcNews, Youtube.