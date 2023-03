Nashville: la atacante de la escuela compró siete pistolas estando en tratamiento médico

La persona que atacó una escuela en la ciudad de Nashville (Tennessee, Estados Unidos), y desató un tiroteo que mató a tres adultos y tres niños, tenía bajo su posesión siete pistolas compradas legalmente, pese a estar bajo tratamiento médico por un "desorden emocional", lo que ha reabierto el debate nacional sobre la libre portación de armas. De hecho, Joe Biden volvió a solicitar al Congreso la prohibición de la venta de armas de asalto.



El jefe de la Policía metropolitana de Nashville, John Drake, ofreció este martes nuevos detalles sobre el incidente protagonizado ayer por Audrey Hale, de 28 años, identificada oficialmente como una mujer transgénero, aunque hacía alusión a sí misma en sus redes sociales como "él".



Hale compró al menos siete armas de forma legal en distintas tiendas de la ciudad, que tenía escondidas en su casa, y asaltó el colegio con tres de ellas, una pistola y dos rifles de asalto, antes de morir por disparos de la Policía.



Según Drake, Hale estaba "bajo el cuidado de un médico" por un "trastorno emocional". Sus propios padres, interrogados por la Policía, pensaban que "no debería poseer armas", pero creían que ya había vendido un arma y "no poseía más".



Nadie reportó que Hale tenía en su posesión armas de fuego, por lo que la Policía no tuvo la oportunidad de quitárselas. "Si se hubiera informado que tenía tendencias suicidas o si iba a matar a alguien y nos lo hubieran hecho saber, habríamos tratado de obtener esas armas, pero tal como está, no teníamos absolutamente ninguna idea de quién era esta persona", apuntó Drake.



La Policía de Nashville publicó este martes un video del momento en que los agentes mataron a disparos a Hale, después de que asesinara a tres niños de nueve años y tres adultos tras poco más de diez minutos en la escuela The Covenant, un centro privado cristiano en el que había estudiado.



El video, captado mediante la cámara corporal de uno de los agentes, muestra la actuación policial durante seis minutos desde la llegada de los efectivos al lugar de los hechos hasta que finalmente mataron a Hale.



En lo que va de año, se han reportado al menos 30 incidentes con armas de fuego en escuelas en Estados Unidos, que han dejado 8 muertos y 23 heridos, de acuerdo con datos de la organización Everytown for Gun Safety.