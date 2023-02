El Congreso de Perú rechaza por tercera vez el adelanto electoral en 2023

Con 48 votos a favor, 75 en contra y una abstención, el proyecto de ley propuesto por el partido marxista Perú Libre, que llevó al expresidente Pedro Castillo a la presidencia, se quedó lejos de los 87 votos necesarios para aprobar la iniciativa legislativa que proponía comicios para elegir a presidente, congresistas y parlamentarios andinos el segundo domingo de julio.



El largo debate se desarrolló tras el rechazo de este miércoles de otro proyecto de ley que planteaba celebrar elecciones complementarias en diciembre de este año, lo que implicaba elegir nuevos representantes en el Ejecutivo y el Legislativo para completar el periodo que comenzó en 2021 y concluye en 2026, presentado por el presidente de la Comisión de Constitución, el fujimorista Hernando Guerra García.



Ayer jueves, la sesión comenzó con las palabras de Jaime Quito, quien presentó el proyecto de ley que incluía tanto el adelanto de comicios, como el referéndum sobre la asamblea constituyente.



"Hoy tenemos que dar una respuesta a nuestro país, una respuesta a la población. Adelantemos las elecciones para el año 2023 y consultémosle al pueblo, devolviéndole el poder, para que nos pueda decir si quiere o no una asamblea constituyente", afirmó Quito.



En este sentido, el parlamentario del mismo partido, Perú Libre, Flavio Cruz, definió como "día histórico" la jornada de ayer, ya que, según sus palabras, lo que el país necesitaba más allá de un nuevo presidente o nuevo Congreso, era un "nuevo pacto social" y preguntar al pueblo si está de acuerdo o no en convocar una nueva constitución.



Durante su campaña electoral en 2021, Castillo prometió que convocaría a una asamblea constituyente, algo que durante su mandato de año y medio no impulsó y que es una de las demandas de las protestas antigubernamentales.



A favor de esta propuesta votaron los partidos izquierdistas Bloque Magisterial, Perú Democrático y Juntos por el Perú, cuya parlamentaria Ruth Luque explicó que la convocatoria de una asamblea constituyente no impone el mecanismo participativo y recoge una de las principales demandas de la población.



El grupo ultraconservador Renovación Popular y el centroderechista Somos Perú votaron en bloque en contra del proyecto de ley, mientras que Avanza País y Podemos Perú también lo rechazaron en amplia mayoría.



Hoy viernes se espera que varios ministros acudan al Congreso para presentar otro proyecto de ley que propone un adelanto electoral para el 8 de octubre.