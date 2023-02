La exigua ayuda militar que anunció España para Ucrania

La ministra de Defensa de España, Margarita Robles, estimó este jueves que a finales de marzo o principios de abril estarán listos los seis primeros tanques Leopard que España se comprometió a entregar a Ucrania, unidades del modelo A4 que están siendo reparados porque no se estaban utilizando al ser un modelo antiguo.



Aunque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no quiso concretar los plazos de entrega durante su discurso hoy en el parlamento ucraniano, Robles sostuvo que "la idea es que se lleven a final de marzo o principios de abril en conjunto con el resto de los aliados".



Asimismo, aclaró que aunque esos carros de combate necesitan apoyo aéreo, España no dispone de los aviones F-16 para poder prestar esa ayuda. Eso sí, insistió en que España ya está formando a militares ucranianos que han llegado a la base militar de Zaragoza para el uso de los Leopard.

Foto. DPA. Margarita Robles, ministra de Defensa de España.



"Todo esto entra dentro de un grupo con el resto de los aliados. Los carros de combate españoles se van a incorporar a un batallón formado por otros países donde estarán Polonia, Canadá, Portugal, Alemania", concretó.



Cuando se cumple un año desde la invasión rusa, Robles también señaló que los seis tanques Leopard que están siendo reparados serán los primeros que se entreguen y, más tarde, "en función de cómo vayan evolucionando las circunstancias", se repararán otros cuatro más para poder enviar a Kiev.

Entre toda la comunidad internacional, hasta el momento hay un compromiso de hacer llegar a Ucrania un poco menos de 100 tanques, entre los Leopard 2 alemanes, los M1 Abrams estadounidenses, los Leclerc franceses y los Challenger británicos, pero el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, aseguró necesitar un mínimo de 350 para poder recuperar el territorio invadido o, al menos, resistir la fuerte ofensiva rusa que la OTAN pronostica para la primavera.