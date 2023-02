El diagnóstico terminal de una de mis hijas salvó la vida de la otra

Una niña con una condición hereditaria rara se ha convertido en la primera en ser tratada por el servicio público de salud de Reino Unido (NHS, por sus siglas en inglés) con una nueva terapia genética que salva vidas.

Teddi Shaw fue diagnosticada a tiempo después de que su hermana mayor, Nala, presentara ciertos síntomas. Pero ya era demasiado tarde para tratar a la mayor, que ahora tiene una enfermedad terminal.

Ambas niñas tienen MLD, leucodistrofia metacromática, una afección que daña gravemente el cerebro y el sistema nervioso.

El tratamiento único, llamado Libmeldy, cuesta unos US$3,5 millones y es el medicamento más caro jamás aprobado por el NHS.

La BBC tuvo acceso exclusivo para seguir el tratamiento de Teddi durante varios meses y habló con otras familias afectadas con MLD.

Imagine tener dos hijas con una condición genética devastadora, pero solo una puede salvarse.

Nala tiene 3 añosy Teddi, 19 meses. Y ambas tienen MLD. Los niños con esta fatal enfermedad genética nacen aparentemente sanos, pero su cerebro y cuerpo se ven gradualmente afectados.

Antes de que Nala se enfermara era una niña completamente normal.

"Siempre estaba cantando, bailando y dando vueltas por todas partes, siempre riendo, una niña pícara", dice su padre, Jake.

Pero hace poco más de un año, la forma de caminar de Nala empezó a volverse irregular y comenzó a caerse con más frecuencia. También empezó a mostrar otros signos, como temblores.

Sus padres, Ally, de 32 años, y Jake, de 29, estaban cada vez más preocupados. Ally estaba convencida de que Nala tenía un tumor cerebral.

Inicialmente, los médicos les aseguraron que no pasaba nada. Pero en abril del año pasado, Jake y Ally llevaron a Nala a Urgencias y allí le hicieron una resonancia magnética. 45 minutos después les dieron un posible diagnóstico.

"Cuando el médico dijo 'No es un tumor cerebral', estaba casi dando volteretas, emocionada", dice Ally.

Pero su alivio se esfumó cuando el médico mencionó la leucodistrofia metacromática, de la que nunca antes habían oído hablar.

Cuando salió de la habitación, Jake buscó en Google el término. "Me di cuenta por su rostro de que no eran buenas noticias", cuenta Ally.

¿Qué es la leucodistrofia metacromática (MLD)?

La MLD es causada por un gen defectuoso. Los niños afectados no pueden producir una enzima importante llamada ARSA, una proteína que ayuda al metabolismo del cuerpo a funcionar.

Como resultado, se acumulan químicos grasos llamados sulfátidos.

Estos destruyen gradualmente la capa protectora alrededor de las células en el cerebro y el sistema nervioso, lo que lleva a un deterioro devastador. Los niños pierden la capacidad de caminar, hablar o comer y, finalmente, de ver u oír.

Debido a que tanto Ally como Jake son portadores del gen defectuoso, se les dijo que la hermana menor de Nala, Teddi, tenía una posibilidad entre cuatro de tener también MLD.

"Me dije a mí mismo que no podía volver a suceder, no podíamos ser tan desafortunados", dice Jake. "Cuando nos enteramos, fue desgarrador".

Pero para Teddi, de 10 meses, había esperanza. La enfermedad aún no la había afectado.

Y se convirtió en la primera paciente tratada en el sistema sanitario público de Reino Unido con Libmeldy, que debe administrarse antes de que la enfermedad haya causado daños irreparables.

El MLD de Nala se identificó demasiado tarde para que pudiera recibir tratamiento. Ya no puede caminar ni hablar, y tiene que ser alimentada por sonda. Teddi y Ally Shaw en el hospital infantil Royal de Manchester.

"Cuando nos dijeron que había tratamiento disponible para Teddi, fue como un trago amargo porque no se puede ayudar a Nala", señala Ally.

Dice que están tristes y "extremadamente agradecidos" al mismo tiempo.

"Siempre he dicho que Nala salvó la vida de Teddi. Y así es como quiero pensar en ello", expresa Jake.

Cómo funciona el tratamiento

El tratamiento con Libmeldy consiste en alterar las propias células de un paciente para corregir el gen defectuoso.

En junio de 2022, conectaron a Teddi a una máquina en el hospital infantil Manchester Royal donde se le extrajo y filtró sangre de la que se recolectó una bolsa de células madre, en un proceso similar a la diálisis.

Las células se enviaron a Milán, Italia, donde los científicos usaron un virus inofensivo para insertar una versión funcional del gen defectuoso de Teddi, el que debería producir la enzima faltante, de vuelta en las células madre.

Después, las células madre corregidas genéticamente se enviaron de vuelta a Manchester para implantarlas nuevamente en Teddi.

Teddi y su madre se mudaron al hospital durante el tratamiento mientras Jake, carpintero de profesión, estaba encasacuidando a Nala.

Antes de que pudiera recibir las células de reemplazo, Teddi tuvo que someterse a quimioterapia para eliminar las células madre defectuosas que quedaban en su médula ósea.

En agosto pasado, la BBC regresó a Manchester para ver a Teddi recibir el tratamiento con Libmeldy.

En su habitación del hospital, Teddi, que entonces tenía 14 meses, eligió ese día para dar sus primeros pasos. Su madre, Ally, dijo que su hija menor se lo estaba tomando todo con calma.

"Está completamente bien, considerando lo que ha pasado", nos dijo Ally. "Sigue manteniendo su esencia de niña pequeña traviesa".

La transfusión de Libmeldy tomó menos de una hora. Durante los días siguientes, las células alteradas genéticamente migraron a la médula ósea de Teddi y comenzaron a producir la enzima que le faltaba desde que nació.

Lo notable es que este es un tratamiento único y se hace con la esperanza de que proporcione una solución permanente para su enfermedad.

Libmeldy fue desarrollado por una empresa británica, Orchard Therapeutics. Su director ejecutivo y cofundador, Bobby Gaspar, pasó muchos años como consultor en el hospital Great Ormond Street mientras investigaba posibles terapias.

"Traer un nuevo medicamento al mundo, que potencialmente pueda curar estas enfermedades devastadoras, es increíblemente gratificante", dice, y agrega que fue "un viaje muy largo para desarrollar un medicamento como este".

Libmeldy tardó casi 20 años en desarrollarse y las primeras pruebas en humanos se realizaron en 2010. Obtuvo la aprobación de la UE en diciembre de 2020 y ahora está disponible a través del NHS en Reino Unido.

Los médicos que se especializan en el tratamiento de MLD dicen que Libmeldy cambia las reglas del juego.

"Es realmente un gran avance", dice el profesor Simon Jones, uno de los consultores involucrados en el tratamiento de Teddi.

"Durante décadas, no hemos tenido casi nada que ofrecer a las familias con esta afección. Ahora, en lugar de muchos años de una terrible enfermedad neurodegenerativa, tenemos el potencial para una vida plena, una vida saludable". La familia Shaw, Nala, Jake, Teddi y Ally, en su casa de Northumberland.

Ahora que existe un tratamiento, se ha vuelto aún más importante detectar la enfermedad a tiempo.

Los padres de Teddi, junto con otras familias de pacientes de MLD y los médicos que los tratan, están haciendo campaña para que se realicen pruebas de detección al nacer.

En Reino Unido, a los bebés se les realiza un análisis de sangre por punción en el talón que detecta nueve afecciones genéticas, como la fibrosis quística, pero actualmente no incluye MLD.

"Estamos decepcionando a nuestros niños al no evaluar estas condiciones devastadoras, porque son muy prevenibles si se pueden identificar al nacer", dice Gaspar.

¿Es Libmeldy una cura?

Es demasiado pronto para decirlo, pero las señales son buenas. Varios niños de Reino Unido participaron en ensayos clínicos de Libmeldy en Milán, antes de que se convirtiera en un tratamiento autorizado.

Joe Elson, de 12 años, recibió su terapia génica en Italia en 2014. Nueve años después, está completamente sano y le va bien en la escuela.

Al ver a Joe volar su cometa en una playa de Kent, es difícil imaginar que nació con una enfermedad devastadora. Parece que Libmeldy ha proporcionado una solución permanente para su MLD. Joe Elson recibió terapia génica para MLD en 2014.

"Le ha devuelto la vida. Aprovecha al máximo cada momento", dice su madre, Nicola.

El MLD de Joe se detectó cuando su hermana mayor, Connie, fue diagnosticada. La niña murió el verano pasado.

Nicola contó que Connie, de 13 años, había perdido la capacidad de caminar, hablar, comer y mantener la cabeza erguida. También había perdido la vista y el oído y la capacidad de sonreír.

"Esta es una condición horrible y perversa que se lleva la vida de estos niños", dice.

Se prevé que solo unos siete u ocho niños al año en Reino Unido sen elegibles para tener el tratamiento con Libmeldy. Esto se debe a que la MLD es rara y, por lo general, no se diagnostica lo suficientemente temprano.

El Instituto Nacional para la Excelencia en Salud y Atención (NICE), un organismo de evaluación de la salud en Reino Unido, dice que Libmeldy es uno de los medicamentos clínicamente más efectivos que jamás haya evaluado. Y, aunque tiene un precio de catálogo de casi US$3,5 millones, el NHS ha negociado un descuento cuyo monto es confidencial.

Una de las razones por las que el precio es tan alto es para cubrir los costos de desarrollo y producción del fármaco.

El precio pagado por el NHS por este tratamiento único debe compararse con el costo de tratar a los niños con MLD, ya que gradualmente se vuelven completamente dependientes, son alimentados por sonda y pierden todos sus sentidos. Y luego está el sufrimiento soportado por los pacientes y sus familias.

La directora ejecutiva del NHS, Amanda Pritchard, describe Libmeldy como un tratamiento revolucionario que ofrece "un gran momento de esperanza" para los padres y los niños afectados por MLD. FAMILIA ELSON

Joe leyendo a su hermana mayor, Connie, quien falleció recientemente por MLD.

"Significa que los niños como Teddi pueden hacer las cosas que todos los niños deberían poder hacer, como ir a la escuela y jugar con amigos", explica.

De vuelta a casa en Northumberland, Teddi va viento en popa.

Pero verla junto con su hermana mayor, Nala, trae a casa la dura realidad que enfrentan Jake y Ally. Es "una bendición absoluta", sostiene Jake, que Teddi haya recibido Libmeldy, pero "absolutamente desgarrador" ver el rápido declive de Nala.

"Su cuerpo se está apagando gradualmente y perderá la mayoría de sus sentidos. Llegará a un punto en el que no tendrá nada más que perder", dice Jake.

"Sientes que estás afligido desde el principio porque tu hijo está desapareciendo casi frente a tus ojos", lamenta Ally.

Los Shaw saben que si Nala hubiera sido diagnosticada antes podría haber recibido tratamiento en lugar de enfrentar una enfermedad terminal.

Jake, que toca la guitarra, grabó una canción para su hija titulada Lay You Down Easy, con la que espera crear conciencia sobre la enfermedad. El dinero recaudado se destinará a la Asociación de apoyo de MLD. Nala ha tenido que ser intubada para recibir alimento.

Aunque actualmente no se realiza la detección de MLD al nacer en Reino Unido, se han iniciado pequeños estudios piloto para evaluar a los recién nacidos en cinco países, incluida Alemania, donde las pruebas identificaron al primer paciente con la afección.

A finales de este año, Genomics England iniciará un proyecto piloto que ofrecerá la secuenciación del genoma completo a 100.000 recién nacidos. Esto detectará alrededor de 200 condiciones tratables y puede incluir MLD.

¿Se podrían tratar otras enfermedades raras de esta manera?

La respuesta simple es sí.

El hospital infantil Manchester Royal está probando otras dos terapias génicas para trastornos raros, los síndromes de Sanfilippo y Hunter.

El director del Programa Pediátrico de Trasplante de Médula Ósea, el profesor Rob Wynn, dice que muchos de sus jóvenes pacientes trasplantados tienen enfermedades genéticas, y cree que el enfoque de corregir las condiciones utilizando células madre modificadas genéticamente será "transformador".

Los padres de Nala dicen que sería un buen testimonio para ella que las pruebas de detección de MLD en recién nacidos se convirtieran en la norma.

"Me gustaría pensar que si otro niño naciera con MLD, se le podría detectar lo suficientemente rápido como para salvarlo", concluye Ally.

* Con información adicional de Nicki Stiastn.