Nueva jornada de protestas violentas contra la amnistía en España

Unas 1.700 personas, según datos de la Delegación del Gobierno en Madrid, se han concentrado este sábado en la madrileña calle de Ferraz, cerca de la sede nacional del PSOE, para protestar contra los pactos de investidura que han alcanzado los socialistas con las formaciones independentistas catalanas por novena noche consecutiva.

Se trata de la novena noche de protestas y ha comenzado sobre las 19, con los asistentes portando banderas españolas y gritando consignas como "viva España", "Que te vote Txapote", "Puigdemont a prisión" o "el helicóptero dónde está".

Sobre las 20.15 ha comenzado a aumentar la tensión, que ha empeorado pasadas las 21.30, cuando los asistentes más violentos han empezado a tirar petardos y objetos como botellas a los agentes.

La presión se ha incrementado cuando han derribado las vallas del dispositivo policial, tras lo que los agentes se han preparado para cargar, entre avisos a los manifestantes de que cesen la violencia.

A lo largo de la concentración, también se han lanzado proclamas contra la "manipulación" de la prensa y contra el ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, a quien han llamado "Marlaska maricón".

Además, las frase más repetidas han sido "Pedro Sánchez hijo de puta" y "Pedro Sánchez a prisión" y los manifestantes han acusado al PSOE de "golpista" y a sus dirigentes de "come gambas". También han afirmado que la sede de los socialistas es "un puticlub".

Además de cargar contra el PSOE, también ha habido críticas al PP y se ha oído proclamas racistas como "moros no, España no es un zoo", o "España es cristiana, no musulmana". Por otro lado, un grupo de manifestantes ha cantado el 'Cara al sol' y se han repetido las consignas contra los agentes de la Policía Nacional.