Nicolás Maduro sigue en la mira de Estados Unidos y podría ser detenido si visita Argentina

El próximo 24 de enero, Argentina será sede de la cumbre de la Celac. Por eso el presidente Alberto Fernández invitó especialemente a su par de Venezuela, Nicolás Maduro para que sea parte de la reunión.

La determinación de Fernández no fue bien tomada por algunas personalidades de la política nacional, como por ejemplo Patricia Bullrich. La líder del PRO a nivel nacional fue durísima al momento de declarar ante esta invitación: "¡Queremos una Argentina libre de dictadores! Digamos todos juntos NO a la 'visita' de presidentes autócratas. Nuestro país NO es un aguantadero", dijo.

La exministra de Seguridad de Mauricio Macri y legisladores de Juntos por el Cambio presentaron un proyecto para que la Cámara de Diputados declare "persona non grata" a Maduro "por su responsabilidad en las violaciones de derechos humanos contra el pueblo venezolano".

Lo cierto es que desde el Palacio de Miraflores confirmaron la presencia de Nicolás Maduro en la cumbre de la Celac.

Ante esto, Bullrich aprovechó también para recordar que sobre Maduro pesa un pedido de captura internacional emitido por el Departamento de Estado norteamericano, que desde 2020 pide la captura del venezolano con una recompensa de US$ 15.000.000.

El presidente venezolano es buscado por la Justicia de Estados Unidos por cargos de narcoterrorismo. Es señalado de haber ayudado a administrar y dirigir el Cartel de los Soles.

En base a la acusación presentada por el Departamento de Justicia estadounidense, Maduro negoció cargamentos de varias toneladas de cocaína producida por las FARC. Además ordenó al Cartel de los Soles que proporcionara armas a esta guerrilla y coordinó las relaciones exteriores con Honduras y otros países para facilitar el tráfico de drogas a gran escala, según consignó Infobae.

Además, Maduro está acusado de haber solicitado asistencia de los líderes de las FARC para entrenar a un grupo de milicianos chavistas como una unidad de las Fuerzas Armadas para el Cartel de los Soles.