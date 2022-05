Encuentran una prueba física definitiva sobre el caso Madeleine McCann

Por primera vez, una prueba de carácter físico involucra directamente el acusado del sonado caso Madeleine McCann con la víctima, lo cual determina definitivamente el curso de las cosas.

Ahora, la Policía de Alemania confirmó que halló pruebas fisícas de Madeleine McCann en la furgoneta del principal sospechoso de su desaparición, Christian Brueckner.

De este modo lo ha revelado Hans-Christian Wolters, el investigador del caso, quien indicó que se encontraron fibras del pijama de color rosa que la niña llevaba la noche de su desaparición, hace ya 15 años, en la parte de atrás de la furgoneta que Christian Brueckner usó en 2007 y hasta 2015 cuando decidió deshacerse del vehículo.

"No son pruebas forenses sino pruebas y, gracias a nuestras pruebas, estamos seguros de que él es el asesino de Madeleine McCann. Estamos seguros de que mató a Madeleine", dijo el especialista, según el diario The Sun, remitiendo a una entrevista que Wolters ofreció este martes a la televisión portuguesa por el 15º aniversario de la desaparición de la menor.

El pijama color rosa de Winnie the Pooh

La periodista Sandra Felgueiras, según el diario El Español, preguntó directamente a Wolters si era verdad que se había encontrado "algo" de Madeleine McCann en la camioneta de Brueckner. Si bien contestó inicialmente con evasivas, después dijo "no quiero negarlo", diciendo que no quería aportar más datos porque "el sospechoso aún no ha sido informado".

"El día en que el Madeleine McCann desapareció en Praia da Luz, en Portugal, llevaba un pijama rosa estampado de Winnie the Pooh del que nunca se encontró ni un solo rastro. Ahora, la investigación apunta directamente a Christian Brueckner al hallarse en su furgoneta Volkswagen T3 Westfalia blanca y amarilla de matrícula portuguesa pruebas de que la niña estuvo en su interior.

El depredador Christian Brueckner, principal sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann, finalmente, fue imputado por la justicia de Alemania a petición de la fiscalía de Portugal en abril. Y sus dichos afirmaron aún más imputación.

"En 2007 la familia McCann se encontraba de vacaciones en el Algarve cuando se perdió la pista de la pequeña. Sus padres, Kate y Gerry, cenaban en un bar a 50 metros y ella dormía. Se indagó a un vecino, a un empleado del hotel y hasta a los propios padres. Cerca de 15 años después todo apunta a Brueckner", sigue el diario de España.

Además, Brueckner fue vinculado con otro caso sin resolver, vinculado con la desaparición de un niño, en 1996 en Aljezur, a unos 40 kilómetros de Praia da Luz, donde desapareció Madeleine McCann.

Ya en octubre del año pasado, el fiscal de Alemania Christian Wolters dijo: "Estamos 100% seguros de que tenemos al hombre que la secuestró y la mató". Los responsables de las pesquisas "no tienen el cadáver ni AD N, pero aseguran tener clara la autoría de Brueckner y descartan que Madeleine, que ya tendría 18 años, siga con vida".

ElEspanol, LaVanguardia, Youtube.