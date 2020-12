Caso Madeleine: los alemanes creen que murió pero los ingleses seguirán buscando

Las autoridades policiales británicas aseguraron este jueves que continuarán buscando a Madeleine McCann -la niña que desapareció en 2007- hasta agotar todas las instancias. Así lo confirmó la jefa Cressida Dick, quien se distanció de este modo del pesimismo que flota sobre el caso desde que los pesquisas alemanes admitieron que su hipótesis principal es que la niña fue asesinada.

"Para nosotros sigue siendo un caso de persona desaparecida -espetó la máxima autoridad de la policía londinense-. Y continuaremos trabajando en sintonía con nuestros colegas alemanes y portugueses. Solo nos detendremos cuando estemos convencidos de que se agotaron todas las posibilidades, y no estamos en esa situación, por lo que nuestro equipo seguirá en su labor".

A 13 años del hecho, la desaparición de Maddie se ha convertido en un misterio global. Aunque las esperanzas de hallarla con vida parecieron esfumarse cuando el fiscal Hans Christian Wolters, que lidera la pesquisa en Alemania, admitió tener "evidencia concreta" de que el principal sospechoso, el pedófilo alemán Cristian Brueckner (43), mató la pequeña.

Enigma

Madeleine tenía casi cuatro años cuando desapareció de un complejo turístico en Praia da Luz (Portugal). Luego de mucho tiempo sin avances, en 2020 el caso dio un giro al abrirse una punta investigativa nueva.

De esta forma se llegó al mencionado Brueckner, un criminal con condenas previas por violación y agresión a menores. Se cree que puede haber sido él quien se llevó a la nena en aquella noche del 3 mayo de 2007, mientras los papás de la víctima cenaban con amigos.

En 2005, Brueckner fue condenado por violar a una mujer estadounidense de 72 años

Con todo, el supuesto agresor todavía no ha sido imputado por este tema. No se sabe bien por qué. La verdad es que no está claro hasta qué punto los detectives alemanes comparten sus hallazgos con los ingleses. En ese sentido, Cressida Dick aclaró que "no espera que le cuenten sobre cada cosa que encuentran", y que "está segura de que si hay avances importantes, ellos lo dirán".

Entre tanto, el sospechoso número uno sigue preso por tráfico de drogas en una prisión alemana. Esa pena se sumó a otra de 2005, cuando el sujeto fue condenado por violar a una jubilada estadounidense de 72 años y le dieron siete años.

Nuevas pruebas

En las últimas semanas, los periódicos británicos informaron que turistas que habían estado en Praia da Luz en el momento del presunto rapto habían acercado a las autoridades fotos que tomaron en el lugar por aquellos días.

El fiscal alemán, Wolters, admitió que habían recibido "pistas de turistas de vacaciones en Portugal durante aquel tiempo". "Tenemos algunas imágenes en las que podría haber algunas cosas interesantes”, observó.

Por otra parte, el periódico The Sun rescató el relato de una mujer que hoy tiene 23 años y que durante aquel 2007 sufrió un ataque a diez kilómetros de donde estaba Madeleine. De acuerdo con su testimonio, el agresor fue justamente Brueckner, quien la agarró, la llevó aparte, se masturbó y huyó, sin que los familiares de la víctima consiguieran apresarlo.