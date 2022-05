El papa Francisco afirma que el mundo vive "una emergencia educativa"

Durante la audiencia que mantuvo con los Hermanos de las Escuelas Cristianas, Francisco señaló hoy que "los dos grandes desafíos de nuestro tiempo, el desafío de la hermandad y el desafío de la atención de los hogares, no pueden hallar respuesta si no es mediante la educación. Ambos son sobre todo desafíos educativos", según informó la agencia italiana de noticias Ansa.



"Ustedes, hermanos -dijo a la congregación- forman parte de esta obra, están en primera línea, educando para pasar de un mundo cerrado a un mundo abierto. De una cultura del uso y tiro a una cultura de la atención, de una cultura del descarte a una cultura de la integración, de la búsqueda de intereses de parte a la búsqueda del bien común".



El papa también afirmó que esta transformación "debe partir de la conciencia, o si no será solo una fachada", por lo que concluyó afirmando que "no podrán hacer este trabajo por sí solos".



Por último, Francisco apeló a una 'alianza educativa' "con las familias, con las comunidades y las agregaciones eclesiales, con las realidades formativas presentes en el territorio".