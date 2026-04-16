A un año de la muerte del papa Francisco, preparan una misa central en Luján y homenajes en todo el país

Al cumplirse el primer aniversario de la muerte del papa Francisco , la Iglesia Católica en Argentina prepara una serie de actividades para homenajear su figura y legado, con una misa central en Basílica de Luján el martes 21 de abril a las 17 .

La celebración será presidida por el arzobispo de Mendoza y titular del Episcopado, Marcelo Colombo , en el marco de la 128ª Asamblea Plenaria de obispos. El encuentro buscará destacar la huella pastoral de Jorge Bergoglio, marcada por su cercanía con los sectores más vulnerables, su mensaje de paz y su compromiso social.

Además del acto central, se desarrollarán múltiples actividades en todo el país, entre ellas caravanas misioneras, misas locales y peregrinaciones. Una de las más significativas será la que tendrá lugar en la Basílica de San José de Flores , barrio de origen del pontífice, que recorrerá sitios clave de su vida.

En la Plaza de Mayo también se realizará un homenaje con un enfoque orientado a los jóvenes, combinando arte, tecnología y fe. El evento contará con la participación del sacerdote y DJ portugués Guilherme Peixoto, quien ofrecerá un show el sábado 18 a las 20 con entrada libre y gratuita.

Peixoto, conocido por fusionar música electrónica con mensajes religiosos, incorporará en su presentación discursos del Papa Francisco sobre la paz, la fraternidad y la construcción de un mundo más justo, en un intento de acercar su mensaje a nuevas generaciones.

Misa en la Catedral

Por su parte, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, encabezará una misa en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, donde se pondrá en valor el legado pastoral de Francisco y su histórica cercanía con la comunidad.

García Cuerva mantuvo una relación estrecha con Bergoglio, quien lo designó en 2023 y lo consideró un referente de su línea pastoral en el país, especialmente por su vínculo con los sectores populares y los denominados “curas villeros”.

Los homenajes se replicarán en distintas diócesis del país, con el objetivo común de recordar y agradecer el legado de un Papa que dejó una profunda marca en la Iglesia y en la sociedad.