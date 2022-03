Zelenski fue acusado de provocar un conflicto entre Rusia y la OTAN

Volodimir Zelenski, el presidente ucraniano, fue acusado por el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, de "provocar un conflicto" entre Rusia y la OTAN. Zelenski pidió nuevamente la declaración de una zona de exclusión aérea sobre el territorio de conflicto y que se condene cualquier operación con aviones de combates como un acto de agresión.



El pedido del mandatario ucraniano fue a raíz de la decisión "deliberada" de la OTAN de no establecer una zona de exclusión aérea en el país invadido por Rusia. Así lo decidieron los cancilleres del bloque en una reunión que calificada como “floja y confusa” por Zelenski.



Lavrov le salió al cruce: "Si estaba tan molesto porque la OTAN no lo defendió, como lo esperaba, entonces confiaba en solucionar el conflicto involucrando a la OTAN en toda esta historia, y no a través de negociaciones. Resulta que busca provocar un conflicto", dijo en declaraciones citadas por la agencia de noticias Sputnik.



Agregó también que "las declaraciones amargas de Zelenski no generan optimismo", y lo acusó de hacer un ejercicio de "frenesí militarista", lo cual "sugiere que necesita negociar la paz con la Federación de Rusia", según Levrov.

La OTAN no estableció una zona de exclusión aérea en Ucrania

En el marco de una posible reunión de negociación de paz, que podría tener lugar este fin de semana, el ministro ruso declaró que "hasta ahora, no hemos recibido nuevos plazos. Estamos listos, como bien sabían nuestros colegas ucranianos, desde ayer por la noche para proponer la celebración de una tercera ronda de este tipo". Con respecto a las negociaciones, Levrov afirmó que “nuestros participantes esperan al menos alguna información de la parte ucraniana. Al igual que en las dos primeras rondas de negociaciones, la situación parece bastante extraña".



El ministro ruso acusó además a las autoridades ucranianas de impedir la evacuación de estudiantes extranjeros de Jarkov y aseguró que las autoridades de Jerson, tomada por los soldados rusos, rechazaron la ayuda humanitaria.

Lavrov insistió en que el "régimen ucraniano" está utilizando a extranjeros y civiles propios "como rehenes" en las zonas de conflicto, según la agencia de noticias Europa Press.