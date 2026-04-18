Trump asegura que Irán "no puede chantajear" a EE.UU. con bloquear el estrecho de Ormuz

El presidente de Donald Trump aseguró que Irán no cuenta con la capacidad para presionar a su gobierno mediante la amenaza de cerrar el estrecho de Ormuz y destacó que se mantienen “conversaciones positivas” con Teherán, en un contexto de creciente tensión internacional .

Durante una actividad en el Despacho Oval, el mandatario evitó responder preguntas sobre el conflicto, pero dejó definiciones sobre la situación actual y la postura de su administración frente a la República Islámica.

El estrecho de Ormuz , una vía estratégica para el comercio energético global, permanece en el centro de la disputa entre ambos países.

Trump sostuvo que Irán no puede recurrir al cierre del paso marítimo como herramienta de presión. “(Los líderes iraníes) querían volver a cerrar el estrecho, ya saben, tal como lo han venido haciendo durante años, pero no pueden chantajearnos”, afirmó.

Además, indicó que embarcaciones estarían redirigiéndose hacia puertos estadounidenses, en referencia a Texas y Luisiana, aunque sin brindar mayores precisiones sobre ese movimiento.

El mandatario también insistió en que Washington mantiene una posición firme en las negociaciones en curso.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump Donald Trump endurece su postura frente a Irán. EFE

Negociaciones y advertencias

En relación al diálogo con Teherán, Trump aseguró: “Estamos manteniendo conversaciones muy positivas (con Irán). Todo está resultando muy bien. Se pusieron un poco listillos, tal como han venido haciendo durante 47 años (...) Ya veremos, pero tendremos información al final del día. Estamos hablando con ellos y, como saben, estamos adoptando una postura firme”.

En paralelo, dejó abierta la posibilidad de no extender el actual cese del fuego si no se alcanza un acuerdo, e incluso advirtió que podrían reanudarse los bombardeos sobre objetivos iraníes.

También mencionó la opción de intervenir en territorio iraní para gestionar el uranio enriquecido, una versión que fue rechazada por el gobierno de ese país.

Respuesta iraní y escenario abierto

Desde Irán, las Fuerzas Armadas informaron que se restableció un “control estricto” sobre el estrecho de Ormuz, mientras persisten las tensiones con Estados Unidos.

De acuerdo con reportes de la agencia Tasnim, Teherán no habría aceptado avanzar en una nueva ronda de negociaciones, al considerar que existen “exigencias excesivas” por parte de Washington, además del bloqueo naval vigente.

El escenario se mantiene abierto, con señales mixtas entre declaraciones de acercamiento y advertencias de posibles escaladas en el conflicto.