Entra en vigor un alto el fuego de 10 días entre Israel y Líbano anunciado por Trump

Un alto el fuego de 10 días entre Israel y Líbano, que fue anunciado por el presidente estadounidense Donald Trump, entró en vigor a las 21:00 (hora local) el jueves.

El presidente libanés, Joseph Aoun, elogió el acuerdo, mientras que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, lo calificó de "una oportunidad histórica" para la paz.

En su publicación Trump no mencionó a Hezbolá, el grupo militante libanés respaldado por Irán con el que Israel ha estado intercambiando disparos durante las últimas seis semanas.

Sin embargo, en una publicación posterior en Truth Social, Trump instó al grupo a respetar el cese el fuego.

"Espero que Hezbolá se comporte bien y con responsabilidad durante este importante período", escribió Trump.

"Será un gran momento para ellos si lo hacen. ¡Basta de muertes! ¡Necesitamos paz!".

En Líbano, la población salió a las calles para celebrar, mientras que grandes grupos se desplazaron en caravanas de vehículos hacia sus hogares en la región sur del país, intensamente bombardeada por Israel desde principios del mes pasado.

Tras el anuncio, Donald Trump invitó al primer ministro israelí y al presidente libanés a la Casa Blanca para continuar las conversaciones.

¿Qué dice el acuerdo?

Los términos del acuerdo especifican que el alto el fuego durará 10 días, con la posibilidad de que se prorrogue de mutuo acuerdo si las negociaciones muestran avances.

Según información adicional proporcionada por el Departamento de Estado de EE.UU.:

Israel conserva su derecho a adoptar todas las medidas necesarias en legítima defensa, en cualquier momento, contra ataques planeados, inminentes o en curso.

Líbano debe tomar medidas efectivas para impedir que Hezbolá y otros grupos armados no estatales perpetraran ataques contra objetivos israelíes.

Las partes involucradas reconocen que las fuerzas de seguridad libanesas tienen la responsabilidad exclusiva de la seguridad del país.

Israel y Líbano solicitaron a EE. UU. que continúe facilitando conversaciones directas con el objetivo de "resolver todos los asuntos pendientes".

El comunicado añadió que la tregua fue un gesto de buena voluntad por parte de Israel, destinado a propiciar negociaciones de buena fe para alcanzar un acuerdo permanente de paz y seguridad entre ambas partes.

BBC

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FUENTE: BBC