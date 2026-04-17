Malas noticias para Donald Trump: Javier Milei no cumplirá con la fecha de un acuerdo clave

El Gobierno de Javier Milei no adherirá al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT, por sus siglas en inglés) antes del 30 de abril, la fecha límite que se había pactado con Donald Trump en el Acuerdo Recíproco de Comercio e Inversión .

Como ya publicó este medio, esto iba a comenzar a debatirse en la Cámara de Diputados el martes pasado. Pero una serie de cortocircuitos políticos entre la Cancillería, el Ministerio de Desregulación y el Congreso frenaron la operatoria. Todo este parate también se dio impulsado por la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos (CILFA), que en las últimas semanas demostró todo su poder de lobby en distintos despachos oficiales.

En La Libertad Avanza señalaron distintos motivos por los cuales no se concretó la reunión del martes pasado. La primera versión tuvo como protagonista al secretario de Desregulación, Alejandro Cacace. Como él no iba a estar en el país, ya que participa de un viaje con funcionarios y legisladores a Boston organizado por la Red de Acción Política (RAP), no podía explicar el proyecto en las comisiones de Relaciones Exteriores, Legislación General e Industria. Algo difícil de creer, ya que hace casi diez años que se pueden hacer exposiciones por teleconferencia en la Cámara de Diputados.

Distintos funcionarios del Gobierno también señalaron al canciller Pablo Quirno como uno de los que pidió que se postergara el debate en la Cámara de Diputados. El titular del Palacio San Martín es el encargado de las conversaciones con los funcionarios norteamericanos para la implementación de este acuerdo comercial.

"Nuestro trabajo es coordinado con Cancillería y con todas las dependencias del Gobierno que trabajen en lo que nosotros tenemos que tratar. Si ellos nos piden que se espere a más adelante, nosotros cumplimos porque hacemos un trabajo en conjunto", explicaron fuentes del oficialismo en la Cámara de Diputados para desligarse de las presiones que en las últimas semanas recibieron de distintos representantes de los laboratorios nacionales.

El objetivo del Gobierno era dictaminar la adhesión a este tratado esta semana o la siguiente a más tardar, para convertirlo en ley en una sesión el 22 de abril. El proyecto obtuvo la media sanción del Senado en 1998, durante el Gobierno de Carlos Menem, pero al tratarse de un acuerdo internacional no perdió estado parlamentario.

La Cámara de Diputados en la sesión por la Ley de Glaciares N/A

Más allá de eso, el miércoles 29 de abril tampoco podrá tratarse, porque ese día estará Manuel Adorni —que llegaría acompañado por los hermanos Milei— en la Cámara de Diputados. Al momento, en el oficialismo no hay mayor voluntad de buscar una nueva fecha. "Por ahora está postergado", sostuvo una alta fuente del Gobierno en el Congreso.

La crítica de los laboratorios nacionales al PCT

Estos son los principales adversarios del PCT. El Título II termina con la copia de biosimilares y medicamentos genéricos desarrollados por laboratorios de otros países, lo que los dejaría sin la posibilidad de vender esos productos o de hacerlo bajo el patentamiento internacional, es decir, a un precio mucho más alto.

El tratado implica un cambio estructural: una patente registrada por cualquier país miembro tendrá validez automática durante 20 años en las 158 naciones firmantes. En la práctica, el acuerdo protege la innovación —como reclama la industria extranjera, que invierte millones en investigación— y bloquea la copia de fórmulas por parte de laboratorios nacionales. Estos, en su defensa, argumentan que la duplicación de medicamentos permite bajar el precio de los remedios.