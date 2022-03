Bolsonaro insiste en su postura de "equilibrio" en el conflicto entre Rusia y Ucrania

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó este viernes que la postura de su Gobierno frente al conflicto entre Rusia y Ucrania es de "equilibrio" entre las partes.



"Hoy tenemos un problema a 10.000 kilómetros de aquí, y nuestra responsabilidad ante todo es el bienestar de nuestro pueblo. Nuestra postura le ha mostrado al mundo cómo estamos reaccionando a este episodio", señaló el mandatario.



Según recoge el diario brasileño O Globo, en un acto realizado en la ciudad de San José dos Campos Bolsonaro defendió que "el equilibrio, la exención y el respeto a todos" es algo que "impone" el jefe del Ejecutivo.



Según el presidente, Brasil "no se embarcará en una aventura", pues "respeta la liberad de todos, (y) hace todo por la paz", postura de imparcialidad le ha supuesto la crítica como del encargado de negocios de la Embajada de Ucrania en Brasil, Anatoliy Tkach, quien aseguró que no cabe una postura neutral ante este conflicto.



"Sabemos quién es el agresor y quién es la víctima. No entiendo cómo se puede aplicar la imparcialidad en esta situación", concluyó Tkach respecto a la postura del Ejecutivo.



Sin embargo, estas declaraciones de Bolsonaro tuvieron lugar al mismo tiempo que Brasil apoyó hoy la condena del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas a las presuntas violaciones cometidas por Rusia en la invasión de Ucrania.