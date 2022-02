El papa Francisco contó desconocidas intimidades en un programa de televisión

El papa Franciso dijo que hay "campos de concentración" para los migrantes en Libia, y pidió a los países de la Unión Europea (UE) que se pongan de acuerdo para lograr "un equilibrio", en una entrevista en un programa de la televisión pública italiana Rai en la que también habló del perdón, de sus amigos y hasta de su pasión por el tango.



"Lo que se hace con los migrantes es criminal, sufren tanto para llegar al mar, hay grabaciones sobre los campos de concentración, sí uso esta palabra, de traficantes en Libia, lo que sufren los que quieren huir, se puede ver en estas grabaciones", dijo al ser preguntado por Fabio Fazio, presentador de "Che tempo che fa" de Rai 3.



El pontífice se refirió al Mediterráneo como "el cementerio más grande de Europa", lamentó que después de todo ese sufrimiento "sean rechazados" y recordó "esas naves que giran esperando un puerto" que las autoridades tardan en conceder.



"Cada país debe decir cuántos migrantes debe acoger, es un problema de política interna, pero la UE debe ponerse de acuerdo y llegar así a un equilibrio", comentó, citando a España e Italia como los países donde más llegan los migrantes, que deben ser "acogidos, acompañados, promovidos e integrados" y más con el descenso demográfico pues "se necesita gente y un migrante integrado ayuda al país", dijo.



Preguntado sobre los 19 migrantes muertos de frio recientemente en Europa, Francisco se refirió a la "cultura de la indiferencia" y de "las categorías" de la sociedad que otorga "el primer puesto a las guerras" y "el segundo a las personas".



Y puso como ejemplo la guerra de Yemen, "tantos años que hablan de ella" pero no se soluciona porque lo que cuenta es "la venta de armas", afirmó.



En una larga entrevista desde su residencia de Santa Marta, en el Vaticano, el papa se refirió a la necesidad de "sentir y tocar" para no caer "en la tentación de mirar hacia otro lado", así como a que "la capacidad de ser perdonado es un derecho humano".



Entre otros muchos temas, como el cambio climático, la necesidad de que los padres estén cerca de sus hijos o el peligro del clericalismo dentro de la Iglesia católica, Francisco también contestó a algunas preguntas personales, como que tiene "pocos amigos, pero verdaderos" y "que le gusta la música clásica y el tango".



Preguntado sobre si lo había bailado, el papa con cierta ironía respondió que "un porteño que no baila tango no es un porteño".

Efe.