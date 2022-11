La impresionante imagen que muestra a tres migrantes que viajaron 11 días en la pala del timón de un petrolero para llegar a España

Una foto compartida este martes muestra a tres hombres que sobrevivieron a una travesía de 11 días desde Nigeria hasta España sentados en la pala del timón de un gran buque petrolero.

La imagen fue dada a conocer por Salvamento Marítimo de España, que auxilió a los tres hombres después de que llegaran al puerto de Las Palmas de la isla de Gran Canaria.

El rescate, según lo informado por Salvamento y la agencia EFE, se efectuó después de que los tres migrantes -de origen africano- fueran avistados en la parte baja del buque.

Ellos viajaban en el petrolero, con bandera de Malta y llamado "Alithini II", que salió del puerto de Lagos, en Nigeria, el pasado 17 de noviembre de acuerdo a lo señalado por el organismo de rescate.

El lugar donde fueron hallados es un espacio ubicado en la llamada pala del timón, en el exterior del casco del buque, donde se encuentran a la intemperie y vulnerables a cualquier golpe del mar.

Los migrantes fueron conducidos a centros de salud de la isla donde se señaló que, a pesar de las condiciones de su viaje, se encontraban deshidratados, pero en general en buenas condiciones de salud.

El periodista español especializado en temas de migración Txema Santana escribió en su cuenta de Twitter: "Salieron de Nigeria hace más de una semana, tiempo que han pasado en el timón del barco, muy cerca del agua. La odisea de la supervivencia supera con creces la ficción. No es la primera y no va a ser la última. Los polizones no siempre corren la misma suerte".

Las autoridades señalaron que no es la primera vez que se detectan migrantes utilizando esta zona del barco para viajar. En noviembre de 2020, otras tres personas fueron halladas en la pala del timón del barco Ocean Princess II. En 2021, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de la ONU registró 1.532 muertes en la ruta. Foto: Getty Images

Uno de ellos, un joven 14 años le contó al diario El País cómo había sobrevivido al viaje tomando agua salada y que habían tomado turnos para dormir en un agujero sobre el timón con los otros hombres con los que viajaba.

"Estábamos muy débiles. Nunca imaginé que podría ser tan difícil", dijo.

En otro incidente el mismo año, cuatro hombres fueron encontrados en el timón del petrolero noruego Champion Pula, después de haber viajado de Lagos a Las Palmas.

Los informes en ese momento decían que los hombres se escondieron en una habitación detrás del timón durante sus 10 días en el mar.

El número de migrantes que cruzan en barcos desde África occidental hacia las Islas Canarias ha aumentado significativamente en los últimos años.

Los viajes son largos, peligrosos y mortales. En 2021, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de la ONU registró 1.532 muertes en la ruta.