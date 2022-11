Volodímir Zelenski: "Lo superaremos todo. Sobreviviremos. Venceremos"

Entre otros conceptos alentadores, el mandatario ucraniano destacó a sus ciudadanos: "No perdieron la dignidad. La valentía. La fe en sí mismos. Y se unieron. Para no perder la libertad. Para no perder la independencia. Para no perder Ucrania".