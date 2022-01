Cierran otras dos obras de Broadway por la oleada de covid

La popular "To Kill a Mockingbird" anunció que bajará el telón el próximo domingo y que no volverá a subirlo hasta el 1 de junio y en un teatro más pequeño con capacidad para 1.016 espectadores, frente a los 1.500 del actual Shubert Theater.



También ayer miércoles el musical de Bob Dylan "Girl From the North Country" anunció que el 23 de enero será su último espectáculo, y que podría regresar durante esta primavera, aunque sin ofrecer ninguna garantía.



Los dos cierres precipitados se conocen un día después de publicarse unas malas cifras de ventas en Broadway en la primera semana del año, que se han reducido en un 31 % hasta 18 millones de dólares frente a los 26 millones de la semana anterior.



Los números también revelaron que a las 27 producciones de Broadway solo asistieron cerca de 157.000 espectadores, por lo que alrededor de un 40 % de las butacas se quedaron vacías.



La actual oleada de contagios de coronavirus también ha provocado el cierre prematuro de obras como "Mrs. Doubtfire", "Ain't Too Proud", "Thoughts of a Colored Man", "Jagged Little Pill" o "The Waitress", así como suspensiones temporales de "The Music Man", protagonizado por Hugh Jackman, "Hamilton" y "El Rey León".