Todos estos países te pagan por vivir allí

Migrar a otros países es una tendencia que creció en los últimos tiempos y se potenció con la pandemia de coronavirus. España y Estados Unidos son los más demandados por los argentinos, pero pocos saben que algunos pueblos y ciudades del mundo invitan a ser pobladas e incluso ofrecen dinero por vivir allí.

Utrecht - Países Bajos

Es una ciudad ubicada en el centro de los Países Bajos y se caracteriza por ser religiosa. Tiene templos, monumentos cristianos, una arquitectura medieval y se encuentra allí la prestigiosa Utrecht University, una universidad fundada en 1636, la más importante del país, top 100 mundial y miembro de la reconocida Liga Europea de Universidades de Investigación.



El icónico campanario Domtoren del siglo XIV tiene vistas de la ciudad y se ubica frente a la Catedral de San Martín, de estilo gótico. Según IProfesional, los inmigrantes que decidan vivir allí y emprendan un proyecto laboral podrían recibir hasta 920 dólares mensuales.



Utrecht - Países Bajos. Fuente: Wikipedia

Baltimore - Estados Unidos

Se encuentra en el estado de Maryland y es reconocido por su histórico puerto marítimo. El fuerte McHenry es cuna del himno nacional de Estados Unidos y hoy es una zona portuaria con tiendas, restaurantes elegantes especializados en cangrejo y atracciones como el buque de guerra USS Constellation de la Guerra Civil y el Acuario Nacional.



Baltimore busca nuevos habitantes, motivo por el que ofrecen 5.000 dólares para comprar una nueva casa a través de una lotería dos veces al año. También existe un programa llamado "Vacants to Value", cuyo objetivo es ofrecer 10.000 dólares para comprar una casa desocupada y arreglarla para habitarla.

Baltimore - Fuente: Wikipedia.

New Haven -Estados Unidos

Esta ciudad costera está ubicada en el estrecho de Long Island, en el estado de Connecticut y es sede de la prestigiosa Universidad de Yale, integrante de la Ivi League y fundada en 1701. Se le considera como la primera ciudad planificada de Estados Unidos y aquí nació George W. Bush, 43º presidente de los Estados Unidos de América.



Según el censo de 2009, viven aproximadamente 123.330 habitantes, pero quiere más. Por ello creó el programa "New Haven" en el que ofrece hasta 80.000 dólares para atraer nuevos residentes.



New Haven - Fuente: Wikipedia.

Molise - Italia

Molise es una región de Italia con menos de 400.000 habitantes y su ciudad más poblada es Campobasso. Tiene una costa de 40 kilómetros, baja y arenosa, y en cuanto al clima tiene inviernos generalmente fríos y nevados y veranos cálidos.



Es tan poco conocida que los propios italianos bromean con que "no existe", motivo por el cual las autoridades italianas decidieron atraer nuevos residentes: ofrecen hasta 28.000 dólares divididos en pagos de 800 dólares al mes. La condición es mudarse a un municipio de la región con menos de 2.000 habitantes y permanecer allí al menos tres años.



Fuente: sitio oficial de turismo de Molise - Italia.

Kaitangata - Nueva Zelanda

Con tan solo 753 habitantes, Kaitangata logró reconocimiento internacional en 2016 cuando decidieron ofrecer viviendas de bajo costo y difundieron que había cerca de mil puestos de trabajo disponibles en la región. Aún mantienen esta iniciativa, que fue difundida por The Guardian.



"Somos una comunidad chapada a la antigua, no encerramos nuestras casas con rejas, los chicos juegan tranquilos en la calle. Tenemos casas y trabajos, pero no tenemos gente", contó un habitante al mismo diario inglés.

¿Cuál de estos lugares elegirías para mudarte?